Белорусские склады «завалило» сахаром и женским бельем

Белстат опубликовал любопытные данные о запасах готовой продукции на предприятиях.

В частности, согласно статистике с 1 декабря по 1 января, на складах белорусских предприятий резко выросли запасы некоторых видов товаров. Например, на 33% увеличились складские запасы сахара, на 21% – запасы корсетных изделий и на 13% – запасы велосипедов.

Чемпионом по объему запасов на складах стали производители подшипников – они накопили готовой продукции в объеме, в 9 раз превышающем среднемесячный объем производства.

Интересно, что складские запасы по некоторым видам продукции, напротив, снизились. Судя по всему, лучше продаваться стали белорусские стиральные машины (-77%), автобусы (-26%) и телевизоры (-24%).