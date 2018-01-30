Путин пошутил об отсутствии его имени в «кремлевском списке»: «Обидно, слушай»
Внесение в «кремлевский список», составленный Минфином США, 210 российских чиновников и олигархов президент РФ сравнил с внесением в список всего населения страны.
– За каждым из людей и за каждой из структур (оказавшихся в нашумевшем документе) стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю.
При этом Владимир Путин в шутку отметил, что ему обидно, что его собственной фамилии в американском докладе нет:
– Обидно, слушай, – сказал российский лидер, при этом, как утверждает ТАСС, он изобразил кавказский акцент.
Очевидно, таким образом президент пытался спародировать известную фразу одного из героев советской комедии «Кавказская пленница», отмечает newsru.com.
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