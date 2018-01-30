Путин пошутил об отсутствии его имени в «кремлевском списке»: «Обидно, слушай»

Внесение в «кремлевский список», составленный Минфином США, 210 российских чиновников и олигархов президент РФ сравнил с внесением в список всего населения страны.

– За каждым из людей и за каждой из структур (оказавшихся в нашумевшем документе) стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, все 146 млн занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю.

При этом Владимир Путин в шутку отметил, что ему обидно, что его собственной фамилии в американском докладе нет:

– Обидно, слушай, – сказал российский лидер, при этом, как утверждает ТАСС, он изобразил кавказский акцент.

Очевидно, таким образом президент пытался спародировать известную фразу одного из героев советской комедии «Кавказская пленница», отмечает newsru.com.