Как белорусы отреагировали на возможность с 1 февраля впервые за 10 лет получать в Минске американские визы всех категорий.

Раньше многим желающим побывать в штатах приходилось ехать за границу, чтобы получить визу США. И вот – прекраснейшая новость.

Как на нее (в шутку и в серьез) отреагировали на форумах talks.by, onliner,by– в обзоре «Салiдарнасцi».

«Наконец-то. До этого приходилось ехать в командировку, чтобы получить визу, чтобы поехать в командировку в США».

«Прям американское чудо на земле белорусской...»

«Это очень крутая новость для белорусского бизнеса и туристов».

«Теперь осталось найти деньги на перелеты и визы».

«Не хочу в Америку, хочу, чтобы у нас было, как в Америке».

«Низкий поклон американцам. Лично мне будет легче, а то устал ездить к соседям! Лучшая страна на свете!»

«Следующий шаг – взаимный безвиз!»

«У США и Беларуси много общего:

1. Страны, в которых много озер.

2. Трудолюбивые люди.

3. У нас есть Дражня, а у них Бронкс.

4. Президенты сильные физически и морально».

«Дональд, давай «безвиз» для белорусов!»