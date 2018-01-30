Саудовских принцев освободили из пятизвездочной «тюрьмы»

Всех задержанных по делу о коррупции в Саудовской Аравии — принцев, высокопоставленных чиновников и бизнесменов, задержанных ранее в рамках масштабной антикоррупционной кампании, — отпустили из Ritz Carlton.

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей страны, больше никто не находится в гостинице под следствием по делу о борьбе с коррупцией. Источник агентства не уточнил, остаются ли задержанные по этому делу в других местах заключения в Саудовской Аравии, отмечает РБК.

Дополняется, что отель, который был закрыт для обычных постояльцев с ноября 2017 года, возобновит работу в обычном режиме с середины февраля.

Как «Ритц Карлтон» стал самой роскошной тюрьмой для принцев