Макей и Хан обсудили условия упрощения визового режима с ЕС

Соглашение между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима все еще находится на стадии обсуждения, но белорусская сторона надеется, что в скором времени все вопросы, мешающие подписать соглашение, будут решены.

Об этом во время встречи с Еврокомиссаром Йоханнесом Ханом в Минске заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, сообщает TUT.BY.

— Мы обсуждали вопросы о реадмиссии. У нас осталось несколько моментов, и я убежден, что мы найдем развязку тех вопросов, которые пока остаются на повестке дня. Но по мере дальнейшего развития наших отношений мы придем к реализации соглашений, — сказал руководитель белорусского внешнеполитического ведомства. — Сегодня белорусы лидируют по количеству выданных шенгенских виз. Рано или поздно мы снимем оставшиеся вопросы с повестки дня. Кроме того, мы и дальше готовы решать вопросы либерализации визовых отношений между Беларусью и другими странами.

Макей также подчеркнул, что в двусторонних отношениях есть ряд «чувствительных вопросов в сфере прав человека и развития демократических процессов в нашем регионе». Но вопросы эти тем не менее постоянно обсуждаются.

Во вторник ранее Хан вел переговоры с Александром Лукашенко. Во второй половине дня намечены встречи с премьер-министром Андреем Кобяковым, а также представителями оппозиции.

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