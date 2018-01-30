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Политика
30.01.2018
TUT.BY
Белорусы будут получать в Минске американские визы всех категорий

С 1 февраля граждане Беларуси смогут получать в посольстве в Минске все категории американских виз. Этой возможности белорусы были лишены 10 лет.

— С 1 февраля 2018 года мы начинаем представлять полный спектр неиммиграционных услуг в Беларуси. Любой гражданин и резидент Беларуси любого возраста сможет обращаться за визой любой категории в Минске. Мы впервые за 10 лет в состоянии оказывать такие услуги в Минске, — рассказал поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли.

Раньше многим желающим побывать в США приходилось ехать за границу, чтобы получить американскую визу.

Напомним, после конфликта в 2008 году количество американских дипломатов в Минске сократили и посольство стало выдавать визы лишь для некоторых категорий граждан. За деловой или туристической визами (категорий В1/В2) белорусам приходилось ездить в посольства США в Вильнюсе, Риге, Таллине, Варшаве, Киеве, Москве.

— Возможно, вы понимаете, что наши ресурсы ограничены, так что пока мы не сможем принимать заявки от неграждан и нерезидентов РБ. Но мы очень рады за белорусов, для которых процедура с 1 февраля станет проще, — сказал Роберт Райли.

Дипломат говорит, что сложно оценить, сколько людей не подавались на визы из-за того, что приходилось получать их в соседних странах.

Алета Ковенски, консул посольства США в Беларуси, отметила, что за 12 месяцев прошлого года в Минске было выдано 7−8 тысяч виз.

— Нам очень тяжело сделать предположение, насколько возрастет число обращений, но когда возраст (тех, кто мог получать визы в Минске. — Прим. TUT.BY) был снижен с 70 до 50 лет, к нам стали обращаться люди, которые говорили: если бы не это снижение, они бы не подавались на визы вообще. Мы предполагаем, что возможен двукратный рост обращений за визами.

Посольство США в Минске расширило список тех, кто может получить американскую визу в Беларуси, в начале января. Подавать документы на получение в Минске туристических виз (класс B1/B2) смогли белорусы от 50 лет и старше.

 
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