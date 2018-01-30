Лукашенко — Хану: Восточное партнерство не должно стать разделительной зоной между ЕС и Россией

Во вторник глава Беларуси встретился с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнесом Ханом.

— Конечно же, без политики не может существовать ни одна организация, но нельзя допустить, чтобы Восточное партнерство стало чисто политизированной организацией. И, не дай бог, поставили цель перед странами Восточного партнерства, чтобы этот пояс стал разделительной зоной между Евросоюзом и Россией, Китаем, Востоком, — подчеркнул Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА. — Мы большое внимание уделяем нашему сотрудничеству в рамках этой организации. И в этом плане вы можете на нас рассчитывать. Наше пожелание — чтобы Восточное партнерство было более приземленным, чтобы оно было практико-ориентированным.

По его словам, в рамках Восточного партнерства необходимо решать те задачи, которые стоят перед Европой, и продвигать те проекты, которые сейчас актуальны, в том числе в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика:

— В том числе и жизнь людей, визовые вопросы, чтобы бы мы могли в большем объеме и свободнее общаться с Европой, а вы — свободно приезжать в Беларусь.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь готова внести любой вклад в обеспечение безопасности Европейского континента:

— Наша страна находится в самом сердце, в самом центре Европы. Этим все сказано. Вы можете на нас рассчитывать. Мы всегда будем привержены добрососедству и готовы внести любой вклад в обеспечение безопасности Европейского континента. Это весьма актуально сегодня».

По его словам, Беларусь также очень заинтересована в расширении экономических связей с ЕС:

— Это второе объединение в экономике для Беларуси. ЕС находится на втором месте в торговле.

Глава государства поблагодарил за прогресс, который произошел в процессе переговоров о вступлении Беларуси в ВТО, за поддержку при организации и проведении форумов в Вене и Люксембурге, где обсуждались перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и ЕС:

— Вы очень многое сделали для проведения этих мероприятий. Это хороший вклад в сотрудничество между Беларусью и Европейским союзом.

Еврокомиссар выразил признательность Лукашенко за его слова. Он также отметил, что Евросоюз базируется на сильном фундаменте, что позволяет ему выходить из сложных ситуаций более сильным и устойчивым.