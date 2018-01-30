«Говори правду»: власть делает шаги, чтобы остановить мирные перемены

По мнению авторов обращения, главной «угрозой мирным переменам в Беларуси» является отсутствие альтернативы в общественно-политической жизни страны.

Такое обращение объединение «Говори правду» опубликовало на своем сайте. В нем отмечается, что за «последний месяц власть Беларуси сделала ряд шагов, которые направлены на то, чтобы остановить мирные перемены».

– Блокировка министерством информации независимых медиа, низкий процент включения представителей демократических сил в избирательные комиссии, многочисленные случаи административного давления на независимых от власти кандидатов и отказы им в регистрации местной властью – все это усугубляет кризис доверия общества к власти, создает угрозу мирным переменам и развитию Беларуси, – считают авторы обращения.

Также «Говори правду» обращает внимание, что по всей стране в состав избирательных комиссий различного уровня объединение выдвинуло более 70 человек, и только один представитель организации стал членом участковой комиссии – в Витебске.

Кроме того, активисты столкнулись с угрозами и давлением властей на этапе сбора подписей, в результате чего 39 человек, собравших подписи за свое выдвижение, были вынуждены были отказаться подавать документы на регистрацию кандидатами.

– В результате этой безответственной политики мы имеем ситуацию, когда 18 февраля в большинстве округов в районные и сельские Советы пройдут безальтернативные выборы.

Нынешний откат назад и отсутствие альтернативы в местных Советах создает угрозу мирным переменам в стране и увеличивает риск для другого формата перемен – с жестким противостоянием власти и общества, серьезными социальными и экономическими потрясениями для Беларуси, – говорится в обращении.