По информации представителя Солигорского государственного колледжа, проверка в отношении участников нашумевшего видео пока не проводится.

«Салiдарнасцi» удалось связаться с заместителем директора колледжа по воспитательной работе Татьяне Проходской, которая косвенно подтвердила, что на видео – учащиеся образовательного учреждения:

– Ребята наказаны не будут, за что их наказывать? За творчество самодеятельное? Никого мы отчислять не будем, и даже вопрос об этом не стоял. Это однозначно. Что касается заявлений представителя милиции, то могу сказать: на сегодняшний день, насколько я знаю, никакой проверки в отношении наших ребят не проводится.

По словам собеседницы, милиция в колледж не приходила и никаких запросов из правоохранительных органов в учреждение образования не поступало.

– Что касается моего субъективного мнения, то мне ролик не понравился. У нас состоялась с ребятами беседа, из которой стало понятно, что они сняли и сами не поняли, что получилось. И сейчас тоже во многом сожалеют. Они планировали, что это будет юморно и задорно, а почитав комментарии, которые пишут в интернете, поняли, что это их абсолютно не красит, – отметила замдиректора.

Несколькими днями ранее на Youtube появился видеоролик, в котором солигорские сварщики танцуют под песню «Satisfaction» (по данным на сегодня, ролик уже удален). Twitter-аккаунт ГУВД Мингорисполкома призвал областную милицию провести проверку.

Флешмоб с танцами под «Satisfaction» начался в знак солидарности с курсантами Ульяновского института гражданской авиации, которым после соответствующего видеоролика грозит отчисление.

О видео «солигорских сварщиков» сообщили многочисленные белорусские и российские СМИ. Судя по ролику, съемки могли пройти в помещении Солигорского государственного колледжа, где обучаются на специальность «электрогазосварщик».