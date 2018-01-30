Носкевич полетел в командировку в ФБР

Глава Следственного комитета нахадится с рабочим визитом в США.

Планируется, что глава Иван Носкевич встретится с руководством Федерального бюро расследований, а также посетит ряд подразделений и Академию ФБР, сообщает БЕЛТА.

- Мы заинтересованы в подписании документа о двустороннем сотрудничестве, и я искренне надеюсь, что наша встреча станет первым шагом в его подготовке, - сказал он накануне визита.

Перед вылетом Носкевич также рассказал агентству подробности задержания жителя Гомельской области, участника международной киберпреступной группировки.

- Нашими компетентными органами было установлено лицо, которое причастно к факту распространения на территории различных иностранных государств вредоносного программного обеспечения «Андромеда». Согласно первичной информации, которой мы располагали на тот момент, в действиях этого лица мог быть усмотрен состав преступления, предусмотренный ч.1 ст.354 УК Беларуси, он относится к категории менее тяжких. В связи с этим при задержании не может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Находясь на свободе после возбуждения уголовного дела, такие преступники, как правило, принимают меры для уничтожения информации, свидетельствующей о совершении ими преступления, и скрываются от уголовного преследования. Но мы обоснованно полагали, что это не вся информация о преступной деятельности белоруса.

В связи с этим следователи приняли решение о задержании фигуранта только после получения от американской стороны дополнительных данных. Необходимые материалы были оперативно предоставлены представителями ФБР США, дополнительно установлены новые факты преступной деятельности.

Как итог в ноябре 2017 года на территории Беларуси была успешно проведена совместная операция Следственного комитета и ФБР с участием милиции по пресечению деятельности международной киберпреступной группировки «Андромеда». Оперативный штаб в момент операции находился в Гааге (Нидерланды). Благодаря плодотворной совместной работе правоохранителей, удалось установить цепочку распространителей и управляющих серверами вредоносного ПО. Расследование уголовного дела продолжается.