Фотожабы: «Пиши — 30 тысяч новых рабочих мест. Нет, пиши 50 тысяч»
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
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«Кажется, рассчитывая расходы на душу населения, правительство не учитывает тело»
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