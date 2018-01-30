Ночью полнолуние будет зрелищным: голубая Луна в багровых тонах

В ночном небе 30-31 января можно будет наблюдать весьма редкое тройное астрономическое явление. Это суперлуние в сочетании с полным лунным затмением и «голубой Луной».

На памяти ныне живущего поколения ближе всего Луна подошла к нашей планете во время суперлуния 14 ноября 2016 года (на фото - суперлуние над Йоркширом в декабре 2017-го)

В среду 31 января лучше всего все этот феномен смогут наблюдать жители российского Дальнего Востока, Азии и Австралии (вечером в начале восхода Луны) и западного побережья США (в часы перед рассветом).

Для наблюдателей на американском континенте подобное совпадение случится впервые за последние 150 лет.

По отдельности суперлуние (момент максимального приближения спутника Земли, когда Луна кажется на 30% ярче и на 14% больше в диаметре, чем в апогее), полное затмение, при котором Луна приобретает красноватый оттенок, и «голубая Луна» (второе полнолуние за один календарный месяц) происходят довольно часто, но на один и тот же день при жизни нынешнего поколения еще никогда не выпадали.

Последний раз такое сочетание лунных явлений наблюдалось в конце марта в 1866 году. Правда, в следующий раз суперлуние, затмение с покраснением Луны и двойное полнолуние за один месяц совпадут скорее - 31 декабря 2028 года.

Так какого же цвета будет Луна?

«Голубая Луна» - чисто календарный казус, на самом деле на цвет попадание двух полнолуний на один месяц, конечно же, никак не влияет.

Но так называемая кровавая Луна действительно выглядит красноватой. Этот оттенок появляется в пиковый момент затмения, хотя и не все наблюдатели смогут его увидеть.

Выражение once in a blue moon («однажды при голубой Луне») в английском языке означает «чрезвычайно редко», хотя на самом деле два полнолуния в один месяц случаются периодически (для этого, как нетрудно догадаться, полнолуние должно попасть на 1 число месяца, в котором 31 день).

На то, какого цвета будет Луна для земного наблюдателя, влияет множество факторов - в первую очередь состав атмосферы и освещенность в месте наблюдения, и, как говорят специалисты, заранее предсказать это в точности невозможно. Интенсивная вулканическая активность способствует тому, что Луна приобретает более багровый оттенок. В этот раз, по их словам, Луна, скорее всего, будет выглядеть оранжево-алмазной.

Остывшие кратеры

Лунное затмение будет транслироваться в прямом эфире, в том числе на сайте НАСА.

Для ученых НАСА готовит также трансляцию с тепловых камер, которые фиксируют инфракрасное излучение с поверхности Луны: когда земная тень начинает закрывать Луну от Солнца, поверхность нашего спутника очень быстро охлаждается.

- Весь лунный ландшафт становится иным, когда мы наблюдаем его во время затмения через инфракрасные камеры, - рассказал британской газете Guardian глава лаборатории атмосферной и космической физики Университета Колорадо Пол Хейн. - В темноте множество хорошо знакомых нам кратеров. Другие объекты не видны, а обычно незаметные области вокруг некоторых кратеров начинают сиять, потому что камни там еще горячие.

Зимнее суперлуние 2018 года - одно из самых ярких. Орбита Луны вокруг Земли слегка вытянута: иногда естественный спутник оказывается ближе к Земле, иногда дальше.

Самая ближняя к Земле точка орбиты - перигей, но для эффекта огромной, поражающей воображение Луны ей необязательно находиться именно в перигее. Достаточно, чтобы она проходила по ближнему к Земле участку орбиты, и это совпало бы с фазой полнолуния.

В среду естественный спутник Земли будет находиться от нас на расстоянии 358 993 км. На памяти ныне живущего поколения ближе всего Луна подошла к нашей планете во время суперлуния 14 ноября 2016 года.