Из первый уст: «Менять мужчин — веселее, чем сидеть дома и варить суп»

Истории женщин, которые не помнят всех своих бывших.

Мой приятель Валера обожает хвастаться своими победами над женщинами. Даже нет, не так. Мой приятель Валера настолько приучил всю нашу компанию, что он непобедимый и неповторимый герой-любовник, что вместо «как дела» я уже лет десять как спрашиваю его: «Ну, кто на этот раз?»

Всех своих женщин он не помнит, потому как учет не ведет. Нециничный человек, что уж там. Просто любит прекрасное. Но!

Если бы нашего героя звали не Валера? А Валерия, например? То есть не Валера вдруг решил сменить пол, а подруга Валерия весело скакала из одной кровати в другую, не скупилась на подробности и получала от всего этого необычайное удовольствие? Вот тут загвоздочка.

Валериям в нашем обществе обычно не разрешают хвастаться мужиками или иметь этих самых мужиков — из любви к прекрасному, опять же. Но такие Валерии существуют. Без лишней огласки. И, поверьте, они не меньше Валер наслаждаются происходящим в их жизни секс-хаосом. Который иногда бывает незапоминающимся. А где ты там всех упомнишь, когда счет пошел на десятки?

«Меня любили охотник на львов, наркоман и даже один самый настоящий барон»

Инесса — настоящая красотка. Сейчас и пятнадцать лет назад тоже. Именно тогда она закончила роман с Синеокой и отбыла на ПМЖ в красивые европейские страны. Официантка, хостесс, а потом — крупье в казино. Работа, как в кино. И мужчины тоже. Романы, романы, и… угадали, снова романы. Остановиться хотелось всего несколько раз. И только один — серьезно.

Когда в Инессу влюбился самый настоящий барон. Только вот родственники были против мезальянса и в течение 48 часов выставили ее из страны.

Потом были романы с красавчиком-ресторатором, устроителем сафари и модным писателем-наркоманом.

— Скучно, понимаешь? Мне становится чертовски скучно после полугода совместной жизни, — жалуется она на моей кухне в свои нечастые приезды в Беларусь. — Поэтому все повторяется заново. И снова. Но по крайней мере это веселее, чем сидеть дома и варить суп. Ой, прости.

«Любовь — это такой жизненный сарказм. У вас все замечательно, просто идеально, а потом дело доходит до постели и…»

— У меня, возможно, психотравма? — задумывается Марина.

До встречи с первой настоящей любовью у нее было всего два парня. Не бог весть какой опыт, знаете ли. А потом он — красавец, высоченный, да еще и с огромными мускулами. С таким каждая почувствует себя хрупкой принцессой.

— Умный парень, и весело мне с ним было. До первого секса. Первый секс случился как в анекдоте: «Представляете, на вас падает огромный шкаф и из него вываливается малюсенький ключик». В первый раз я сделала вид, что так и надо. Во второй — тоже (человек же хороший). А потом подумала: а какого черта? Всю жизнь теперь я буду притворяться?".

В погоне за острыми или еще какими-нибудь ощущениями Марина к тридцати пяти перебрала не «-дцать», но еще пока и не «-десят» партнеров. «Ключиков» больше не попадалось. Но пазл все равно не сложился. То лицо не очень, то мозги, то попа. А сам процесс, отмечает Марина, очень увлекателен, да.

«Замужем я была семь раз. Или нет? Шесть? С четвертым мы вроде просто жили и не расписывались»

Алене уже немного за 50. Жизненных спутников примерно столько же. Примерно за каждого десятого она выходила замуж. Но это не точно.

— Вот я честно не могу вспомнить, расписывались мы с четвертым в загсе или нет. Зато имя помню, а одна моя подруга — нет, — хохочет она.

А что — счастье? Дом, семья, гнездо, стабильность? От одного из браков родился сын: умница, красавец, маму обожает, а мама — его. Дом тоже прекрасный. Сама построила — в смысле, за свои деньги. Стабильность? Последние десять лет с ней стабильно живет ее кошка Мася. Двух мужей и не двух любовников пережила.

— Я же не специально. И отношения все не под копирку развивались и заканчивались. Будет ли этот брак последним? Не уверена. Жизнь такая короткая, что проводить ее остаток с человеком, который вдруг перестанет меня устраивать, по меньшей мере глупо. А найти нового — тут и стараться особенно не надо. Пусть они меня ищут.

«Оказалось, что сексом можно заниматься не только с мужем»

Даша — очень внезапная девушка. И непредсказуемая. Теперь. А ведь пару лет назад была примерной женой. Замуж девушкой выходила. Но что-то любовь всей ее жизни накосячила. Накосячил. А она не простила. Несмотря на все годы, прожитые вместе. После развода (даже немножко до) оказалось, что сексом можно заниматься не только с мужем, как мама говорила. Но и не с мужем.

И не один-единственный мужчина на всю жизнь. А много их может быть. Главное — чтобы самой получать удовольствие. Сосед, художник, МЧСовец, бармен, эстрадный исполнитель, один не молодой, но очень известный киноартист. Выпускник еще был.

— Летела домой из Львова на самолете, а в соседнем кресле — он, мужчина моей мечты. Пьет виски. Видно, что молодой, но представительный — дорогой такой. Оказалось — выпускник. Волнуется перед завтрашней контрольной. Совершеннолетний, не подумайте. За выпускника, кстати, можно было бы и замуж — звал, но оказался суперревнивый. Хотя он у меня тогда один-единственный был. Сейчас — редко когда встречаюсь с одним только. Сегодня вот написал один знакомый москвич, приезжает говорит. Обязательно встретимся. С дизайнером одежды недавно познакомилась — секс с ним просто потрясающий. А замуж я уже сходила. Хорошенького понемножку.

«Хочу, могу — выбираю. Пока молодая, красивая и с деньгами. Изменять исподтишка мужу? Нет уж, спасибо»

— На самом деле мне просто некогда, — признается Екатерина. — Хорошо, вот представим, что он у меня один, встречаемся, свидания — зовет замуж. Я — соглашаюсь. Потом — дети. Совместные отпуска, обязанности, новые родственники, которые требуют к себе внимания. Стресс? Стресс! Захочется вспомнить молодость. Придется исподтишка изменять мужу. Вообще не охота в такое ввязываться.

У меня же сейчас все распланировано идеально. Работа, путешествия, шопинги, подружки. Секс без обязательств — самый прекрасный вариант. На каждом шагу полно мужчин, которые были бы не против им заняться. Заняться и забыть. И чтобы им не выносили мозг: почему не звонишь? Мой идеальный вариант: женатый и с детьми. Таким не до продолжений, как и мне. Хотя случаются и осечки: парни обижаются, когда я уезжаю спать к себе или выпроваживаю их в ночь.

Пожалуй, в ближайшую вечеринку, на которую меня пригласят вместе с Валерой, я и рта не дам ему раскрыть. Присвою себе пару историй и засыплю из серии «а потом я вызвала ему такси». Пускай теперь он завидует.