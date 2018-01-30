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30.01.2018
Шендерович: «Нельзя брать напрокат судьбу правозащитника – это не бриллианты для вечеринки»

Российский публицист – о вип-правозащитнице Собчак.

– Ксения Собчак в одиночном правозащитном пикете в Грозном – нечто, заставляющее содрогнуться даже бывалых дегустаторов российской политической пошлости, вроде меня, – пишет Виктор Шендерович у себя в Facebook. – Некоторой компенсацией за эту пошлость, впрочем, может считаться кристальная, почти математическая ясность композиции, проявившаяся в этом эпизоде.

Ибо заниматься в Грозном защитой прав человека (от Рамзана Кадырова), несомненно, можно, но о цене на это занятие – спросите у сотрудников «Мемориала», чьи офисы и машины поджигают с завидной регулярностью и безнаказанностью; спросите об этом у председателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина, избитого и облитого зеленкой и фекалиями; спросите, собственно, у сидящего в СИЗо Оюба Титиева, как бы на защиту которого прилетела Ксения Собчак.

Можно было бы спросить у Анны Политковской и Натальи Эстемировой, да боюсь, поздновато. Защита прав человека в Чечне – смертельно опасное занятие...

А возможность, с гарантией комфорта и безопасности, прилететь в вотчину Рамзана Кадырова и устроить там предвыборное шоу, чтобы заработать очки на беспроигрышном нравственном поле, – пошлость, на мой вкус, запредельная даже по нашим меркам.

Мандельштам называл поэзию «ворованным воздухом», а за «разрешенные» стихи предлагал сечь. Ибо неприлично писать разрешенные стихи – лучше не писать вообще!

Неприлично бороться с властью с разрешения и на деньги самой власти – честнее вписаться в доверенные лица и сосать эту титю в открытую.

Нельзя брать напрокат, на денек, судьбу правозащитника – это не бриллианты для вечеринки, тут другие расценки.

Гарант безопасности Ксении Анатольевны в Чечне – по совместительству (теоретически) гарант прав всех россиян, – по роду своей работы был обязан немедленно, в силу особой общественной значимости эпизода, добиться освобождения Оюба Титиева и наказания тех, кто сфальсифицировал уголовное дело в отношении правозащитника.

Как обязан был – давно! – снять свое покровительство с заказчика многочисленных убийств, Героя России, бывшего юноши в трениках, вольного теперь казнить или миловать любого, в соответствии с его (и его корпорации) представлениями о политической целосообразности.

Путин не делает этого. Ему это – нецелесообразно.

А целесообразно раскрутить перед выборами Ксению Анатольевну, чтобы притушить Алексея Анатольевича. Рамзан Ахматович, безусловно, в теме – и думаю, его даже не пришлось просить, в виде исключения, не делать ничего плохого либеральной гостье. Он же убийца, а не идиот.

Ксению Анатольевну Собчак целесообразно не трогать.

Vip-правозащитница, давняя знакомая Путина и новая надежда русского либерализма, она может позволить себе прогулки по Грозному, – городу, где среди бела дня, на глазах у соседей, похитили и увезли, чтобы пытать и убивать, Наталью Эстемирову.

Как уважительно сообщают СМИ, жители города, что-то об обычаях этого города знающие, просили мужественную Ксению Анатольевну поскорее улетать обратно в Москву – заботливые, милые, наивные люди!

Ксения Анатольевна может провести в Грозном выездную сессию «Дома-2» – ей ничего не будет. У нее общая «крыша» с Рамзаном Ахмадовичем.

С ней все будет в порядке.

За русский либерализм – не поручусь.

 
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