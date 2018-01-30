Какой путь проходят беженцы, чтобы жить в Беларуси

Говоря о миграции, власти обычно оперируют экономическими категориями: выгодно это или затратно, оценивают людей как ресурс, распоряжаясь судьбами целых семей.

А ведь многие из них используют миграцию как аварийный люк, когда жить там, где тебя родили, просто невозможно и ты ищешь спасение в чужой стране. Почему мигранты выбирают Беларусь и как им здесь живется?

Нилаб Сидики приехала в Беларусь из Афганистана, когда ей было девять лет. В 2000 году Нилаб, ее мама и четыре сестры бежали от войны и возможных преследований после гибели отца.

— Маме было не так важно, куда переезжать, главное — подальше от того ужаса, который был вокруг. Опасно было оставаться в Афганистане семье, в которой нет мужчины, — рассказывает девушка. — Мы получили удостоверение беженца и остались жить в Беларуси.

Первые годы были очень тяжелыми. Мама работала на дому. В Афганистане она была учителем. В Беларуси сначала подрабатывала неофициально, потому что без знания языка получить работу было невозможно. Да и маленьких детей дома одних не оставишь. Позже устроилась кухонной рабочей в кафе.

Нас с сестрой отправили в третий класс. Мы ничего не понимали, языка ведь не знали. Каждый день мы приходили в класс и просто сидели, часто даже засыпали. Мы боялись отвечать на уроках и общаться, думали, что все будут смеяться. После начальной школы мы немного стали понимать русский язык, но практически не говорили на нем.

В пятом классе нас перевели в другую школу. Классный руководитель сделала так, что нам в классе было комфортно, нас вызывали на уроках, был факультатив по русскому языку. До самого окончания школы нас поддерживали все учителя и одноклассники.

Все мы учились в белорусской школе. В позапрошлом году моя сестра-двойняшка закончила экономический факультет столичного университета.

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