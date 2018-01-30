Лучший шеф-повар Азии: «Как вы можете есть брокколи? Она же пахнет, как задница!»

Лучший шеф-повар Азии Гагган Ананд (его бангкокское заведение Gaggan три год подряд возглавляет список Asia's 50 Best Restaurants) поделился с GQ своими правилами жизни и еды.

– Когда я был маленький, родители купили спутниковую тарелку. И я случайно увидел китайское кулинарное шоу – может, это была вообще первая программа про еду, которую сняли в Китае. Все, я сразу понял, что на свете нет ничего интереснее, чем готовить еду.

– В детстве меня называли «Титаником» – потому что я проваливал любое дело, за которое брался. Все были уверены, что с гастрономией получится так же.

– Шеф может быть капиталистом или артистом. Я шесть лет был капиталистом – готовил в отелях и кейтеринге. Никакой импровизации, никакого творчества: мы просто брали рецепты лучших ресторанов по всему миру – и клепали их день за днем. Я не выдержал, бросил все и уехал в Бангкок.

– В Бангкоке я как-то напился и позвонил другу: слушай, я решил ресторан открыть. Он говорит: дружище, да ты не в себе. Наутро то же самое сказали все, с кем я разговаривал. Но я все равно начал этим заниматься – из чувства противоречия.

– Когда у нас в ресторане обед для персонала – а у меня работают люди со всего мира, – я частенько устраиваю чемпионат сэндвичей. Мы делимся на команды и готовим бутерброды, а потом решаем, кто победил: индийско-колумбийская бригада или, например, тайско-итальянская.

– Те, кто любит пирожные макароны, – они просто не пробовали калькуттскую расгуллу c нолен гуром! (Расгулла – сладкие шарики из творожного теста, нолен гур – густой финиковый сироп. – Прим. ред.)

– Индийская кухня невероятно богатая. Блюда, которые я продолжаю придумывать, – они все из моих детских воспоминаний.

– Идеи частенько приходят мне в голову, пока я чищу зубы, – и я записываю названия новых блюд на зеркале зубной пастой.

– У нас с женой есть игра: когда она уезжает, она присылает мне фотографии индийской еды, а я должен угадать, вкусно было или нет.

– Я все время голодный. У меня возле кровати всегда стоит ваза, наполненная чипсами, орешками в васаби, острым соленым нутом и самосами – индийскими пирожками. В холодильнике – запас солений, индийских, тайских и японских, пачки замороженных лепешек наан и разные соусы.

– Когда меня зовут куда-то на гастроли, я редко говорю про гонорары и тому подобные вещи. Это же такой подарок – увидеть новые продукты, новых людей, пообщаться с другими шефами, какие уж тут гонорары. Ну ладно, если далеко лететь, прошу купить мне билет в бизнес-класс.

Как вы можете есть брокколи? Она же пахнет, как задница!

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