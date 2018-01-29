«Никаких свободных дипломов»: власти снова берутся за образование

Вице-премьер Василий Жарко рассказал, что ждет вузы в ближайшее время.

Фото носит иллюстративный характер. Instagram/tatiuskovalchuk

Стопроцентное распределение

В этом году в вузах должно быть стопроцентное распределение, никаких свободных дипломов ввиду отсутствия мест для трудоустройства быть не должно, заявил в понедельник вице-премьер Василий Жарко.

— Мы кардинально изменим систему прогнозирования потребности в кадрах. Правительством принято постановление №1016 «О некоторых вопросах прогнозирования потребности экономики в кадрах». Не вузы будут определять, кого и сколько им набирать на обучение, сейчас потребность в кадрах будет формировать Министерство труда и социальной защиты совместно с Минэкономики и Минобразования с учетом потребности экономики, демографического прогноза и баланса трудовых ресурсов, — цитирует вице-премьера БЕЛТА.

Контрольные цифры приема должны быть сформированы к 1 марта.

Сроки обучения — один стандарт

Кроме того, Василий Жарко поручил к концу февраля определиться со сроками обучения в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

— Пересмотрите сроки обучения. Сегодня в одном вузе экономистов готовят 4,5 года, в другом — 4 года. Должен быть один стандарт подготовки для всех, политику в этом вопросе должен определять ведущий профильный вуз, — подчеркнул зампредседателя правительства.

Выпускники вчерашнего дня

Вице-премьер поставил задачу по совершенствованию деятельности учреждений профессионального образования. По его словам, «в стране модернизируются, строятся новые предприятия, делается серьезный шаг к развитию цифровой экономики. Подписан соответствующий декрет». И для этого «нам нужны специалисты, способные работать на современном оборудовании, управлять сложными технологическими процессами».

— Вместе с тем многие ссузы и вузы сегодня выпускают специалистов вчерашнего дня, и, как отмечают работодатели, их приходится доучивать и переучивать, — констатировал Жарко. По его мнению, эту ситуацию нужно менять в корне, начиная с программ обучения, уверен он.

И снова новые программы

Необходимо создать рабочие группы из числа специалистов организаций — заказчиков кадров, преподавателей ведущих учреждений образования и до 1 августа обеспечить доработку или разработку новой учебной программной документации по всем уровням профессионального образования, подчеркнул чиновник. При этом необходимо исключить ненужные учебные дисциплины, которые не имеют отношения к подготовке по конкретной специальности, усилить практическую составляющую общеобразовательного процесса.