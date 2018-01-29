Задержан подозреваемый в поджоге авто витебского видеблогера

По подозрению в поджоге «Volkswagen Passat CC» видеоблогера Евгения Кулешова был задержан один из директоров СТО Витебска.

Мужчину задержали 27 января, в тот же день Витебский городской отдел следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (повреждение имущества, совершенное общественно опасным способом), — об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Автомобиль Кулешова, стоявший у дома №7 на улице Чкалова загорелся 26 января около 23:50. Получается, что подозреваемого задержали на следующий же день.

В то же время видеоролик с предложением награды в 5000 долларов за информацию о лицах совершивших поджог Евгений Кулешов разместил на YouTube 28 января после полудня, то есть уже после задержания подозреваемого.

Знал ли блогер о поимке предполагаемого злоумышленника и была ли уже между ними очная ставка, правоохранительные органы не сообщают.