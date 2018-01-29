«Даже две драки были»: минчанин записал захватывающее видео огромного затора в районе «Пушкинской»

Пробки образовались из-за отключения светофоров.

29 января на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого из-за отключения светофоров образовались огромные заторы.

Как сообщает Аuto.onliner.by, в ГАИ Фрунзенского района y рассказали, что сообщение об отключении светофоров поступило только в районе 16:30. С учетом интенсивности движения на указанных улицах, а также вечернего часа пик ситуация усугубилась очень быстро.

О том, что происходило возле «Пушкинской» в этот момент, можно судить по двум роликам на YouTube, которые разместил местный житель.

По словам мужчины, даже спустя два часа, когда наконец светофоры заработали, транспорт продолжал стоять в заторах.

«Даже две драки были» — поделился наблюдениями автор видео. Он отметил, что водители в большинстве своем вели себя неуважительно по отношению друг к другу.