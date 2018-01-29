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Экономика
29.01.2018
Первый зампред правления Нацбанка Тарас Надольный покинул свой пост

Первый зампред правления Нацбанка Тарас Надольный освобожден от должности по соглашению сторон, а также от должности члена правления Нацбанка. Соответствующий указ 29 января подписал глава государства.

Администрации президента Беларуси поручено уведомить Совет Республики Национального собрания об освобождении Тараса Надольного от должности члена правления Национального банка.

TUT.BY еще летом писал, что Надольный планирует покинуть свой пост.

«Квалификация и амбиции двигают его к штурму более денежных высот», — рассказывал знакомый c Надольным банкир.

За плечами 41-летнего функционера 20-летний стаж работы в Нацбанке. За это время он прошел путь от экономиста I категории до первого зампреда правления. В CV Надольного значатся учеба в минских нархозе и инязе, а также Венском университете экономики и бизнеса, квалификация MBA в области банковского дела.

В начале года кандидатура Надольного рассматривалась на пост руководителя Беларусбанка. Однако она не получила одобрения силовиков, рассказывали информированные источники портала.

 
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