Кто из белорусов оставил больше всего денег в Литве

Литовская налоговая инспекция назвала крупнейших налогоплательщиков с белорусским капиталом.

В топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы, составленном по итогам 2017 года Государственной налоговой инспекцией (VMI) при Министерстве финансов Литвы, вошли четыре компании с белорусским капиталом.

Больше всего денег (3,58 млн евро) в казну этой страны в прошлом году перечислила компания Yukon Advanced Optics Worldwide. Она заняла в топ 221-е место.

Этот бизнес основал в начале 1990-х годов в Лиде Александр Ольшевский. В начале 2010-х годов головной офис компании, производящей оптические приборы, был перенесен в Вильнюс. В структуру Yukon Advanced Optics Worldwide входит лидский завод «Белтекс Оптик», а также производственные, торговые и сервисные компании в России, Китае и Великобритании.

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