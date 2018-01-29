Февраль начнется с метелей, на юге ожидается до +5°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

30 января ожидается пасмурная погода. Осадки — дождь, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица, по северо-востоку страны слабый гололед.

Ветер западный, северо-западный: ночью по юго-западной половине страны днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток от -1°С по северо-востоку до +5°С по юго-западу страны. Атмосферное давление ночью и утром будет падать, днем — расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

31 января ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Ночью слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица.

Ночью и утром на большей части территории сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по северо-востоку до -8°С; максимальная днем от -5°С по северо-востоку до +3°С по юго-западу страны.

1 февраля на большей части территории ожидаются осадки — мокрый снег, утром и днем с дождем. Ночью в отдельных районах слабая метель. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица.

Ночью в отдельных районах по северо-западу сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, по востоку до -9°С; максимальная днем от -1°С по северо-востоку до +5°С по югу.