Что случилось в хостеле «Нельсон» в Питере, где нашли тело белоруса

Вечером 27 января постояльцы хостела «Нельсон» в Питере сообщили сотруднику: между ними произошла пьяная драка, и один из мужчин не подает признаков жизни.

20 января семь мужчин из Беларуси заселились в питерский хостел «Нельсон». Компания приехала на заработки в Россию, выселиться они должны были сегодня — 29 января.

— Где-то около 10 часов вечера в субботу ко мне пришли постояльцы, говорят: «Кажется, у нас в комнате труп», — рассказывает TUT.BY Яков Александрович, сотрудник хостела «Нельсон». — Я поднялся наверх и увидел на кровати мужчину, он был избит, лицо полностью разбито. Проверил пульс — ничего, сразу вызвал полицию и скорую помощь. Когда стал опрашивать жильцов, они рассказали, что купили водку недалеко от хостела, пришли в комнату, и якобы мужчина, который потом погиб, начал их оскорблять. Завязалась драка.

В хостеле отмечают: в тот же вечер шестерых белорусов забрала полиция. Вся компания жила в одной комнате.

Погибшему белорусу 42 года, он жил в Могилеве. Судя по фотографиям в социальной сети, мужчина приезжал в Питер также весной и летом 2017 года.

— Дядя — строитель, он больше 10 лет ездил на заработки, сначала в Москву, потом в Питер, — рассказала TUT.BY племянница погибшего. — В этот раз с ним были друзья из Чаусcкого района, кстати, они уже не первый раз были в России в таком составе.

Родные не знают, что конкретно произошло вечером 27 января.

— Друзья дяди задержаны до выяснениях всех обстоятельств, вроде была драка. Нам сказали, что тело не отдадут до тех пор, пока не будет готова экспертиза, — говорит девушка.

Самому младшему из задержанных — 25 лет, самому старшему — 48. В полиции Санкт-Петербурга TUT.BY сообщили, что дело передано в Следственный комитет. Расследование продолжается.

Напомним, накануне «Пятый канал» со ссылкой на МВД России сообщил, что в одном из хостелов Санкт-Петербурга полиция нашла тело 42-летнего белоруса. По информации УВД, на лице и руках мужчины были гематомы и кровоподтеки.

Причины смерти сейчас устанавливают следователи, тело мужчины направлено в морг.