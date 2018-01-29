Филолог: «Это для сталинодрочеров – самое страшное»

Филолог и публицист Денис Драгунский поделился в Facebook двумя историями о сталинизме.

Посмотрев трейлер, он высоко оценил фильм «Смерть Сталина»:

– По всему видно – хорошая, качественно поставленная и сыгранная комедия. Что касается «клеветы» и «плевка в историю» и прочего – то, на мой взгляд, фильм великого Алексея Германа «Хрусталёв, машину!» куда сильнее заслуживает таких упреков. Вот уж где сплошное очернение советской истории! Вот уж где кошмар на хорроре сидит и ужасом погоняет! Сплошные зеки и вертухаи, урки и стукачи, моральные уроды, выродки и мерзавцы. А цвет (вернее, свет) какой! Мрак! Не разглядишь, а когда вглядишься – грязь, мусор и насилие.

Но фильм Германа спасло от гнева «общественников» вот что – он очень серьезный. До потного ужаса, до клинической депрессии, до полного отчаяния серьезный.

В нашей культуре очень любят серьёз и терпеть ненавидят смех. Можно проклинать Сталина, Берию, Хрущева – но чтобы тоскуя, сердясь, насупясь, мрачнея. А вот осмеять их – ни-ни. Потому что самый гневный и обличительный серьёз не нарушает сакральности. Сталин с его присными при «серьезном осуждении» остаются такими же величавыми. А смех низводит их с пьедестала. Это для наших сталинодрочеров – самое страшное.

Денис Драгунский также рассказал о чешском скульпторе Отакаре Швеце (1892–1955) – «наверное, самом несчастном монументалисте на свете».

– До Второй мировой войны он соорудил в Праге три памятника: Томашу Масарику, Яну Гусу и Франклину Рузвельту. Первые два снесли немцы. Третий – наши (хоть Рузвельт и был союзником, но так, на всякий случай).

В 1952 году Отакар Швец победил в конкурсе на памятник Сталину.

В 1955 году памятник был готов. Он был огромный. 15 метров в высоту (не от земли, а от постамента!), 12 метров в ширину и 22 метра в длину. Считается, это был самый большой памятник Сталину в мире (не самый высокий, а именно самый массивный).

Монумент зрительно господствовал над Прагой. В народе его прозвали «Очередь за мясом».

За два месяца до официального открытия, назначенного на 1 мая 1955 года, автор увидел свое творение в натуре.

Он покончил с собой, а гонорар завещал Обществу слепых.

Монумент снесли в 1962 году.