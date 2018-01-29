Крановый завод выпустил очень актуальный «мужской» эротический календарь

Очередной корпоративный календарь презентовал Набережночелнинский крановый завод. На этот раз – под названием «Мужской».

Календари компания выпускает с 2007 года. Уже в 2008-м на обложке красовалась сотрудница завода с полуобнаженным бюстом, затянутым в латекс. В последние годы календари пользуются большой популярностью и активно обсуждаются в местных СМИ, отмечает kazanfirst.ru.

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