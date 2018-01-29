Россиянка зарезала сожителя, не ставшего в 10-й раз слушать песню «О боже, какой мужчина!»

В Новокузнецке местная жительница зарезала своего сожителя после конфликта, разгоревшегося из-за разногласий по музыкальным предпочтениям.

Как сообщает портал city-n.ru, ссора между 49-летней меломанкой и ее избранником возникла, когда пара распивала спиртное. В какой-то момент мужчина отправился на кухню готовить борщ, а женщина решила включить музыку — «для настроения». Она раз за разом ставила композицию певицы Натали «О боже, какой мужчина».

После десяти повторов хита у сожителя сдали нервы, и он потребовал поставить другую композицию. Дама в ходе выяснения отношений взяла в руки кухонный нож и напала на мужчину, ударив потерпевшего несколько раз.

Вскоре злоумышленницу задержали полицейские. При этом на допросе она заявила следователям, что ее сожитель совершил самоубийство, и отказалась признать вину.

Возбуждено уголовное дело.