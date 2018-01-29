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29.01.2018
Алла Салькова, Газета.Ру
Ребенок выжил с шурупом в мозге. Фотофакт

Нейрохирурги в США извлекли из черепа мальчика 15-сантиметровый шуруп. Врачи отмечают, что если бы шуруп отклонился хотя бы на миллиметр, он бы погиб от кровотечения.

Семиклассник из США чудом выжил после того, как его голову пронзил 15-сантиметровый шуруп, вошедший в мозг. О необычном случае нейрохирурги рассказали каналу CNN.

13-летний Дариус Форман помогал двоюродным братьям строить дом на дереве, когда сорвался с ветки и упал на землю. Вслед за ним полетела и полутораметровая доска с 15-сантиметровым шурупом.

Когда мальчик поднялся, оказалось, что шуруп вошел в череп, прикрепив доску к голове. В таком виде его и застала тетя, подоспевшая на помощь через несколько секунд.

«Я думал, у меня что-то в волосах застряло», — рассказал мальчик изданию Delmarva Now.

Тетя быстро уложила мальчика на землю и вызвала медиков. Но даже они не сразу поняли, в каком опасном положении оказался Дариус. Шуруп не только повредил его череп, но и вошел в мозг в области верхнего саггитального синуса, крупной вены, расположенной между полушариями мозга и направляющими кровь от него к сердцу. Если бы шуруп пронзил вену, мальчик бы погиб от кровоизлияния.

«Еще бы миллиметр — и он бы истек кровью», — отмечает нейрохирург Алан Коэн.

Прежде, чем удалять шуруп, предстояло избавиться от доски. Из-за ее размеров мальчика не удавалось даже погрузить в машину скорой помощи. Тогда было решено отпилить часть доски, оставив около 60 см. Так Дариуса получилось доставить в местную больницу.

После рентгена было решено отправить мальчика для операции в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе. Медикам пришлось одолжить вертолет у полиции — больничный оказался недостаточно большим.

Наконец, врачи приступили к операции. Нейрохирург Шенадоа Робинсон избавилась от остатков доски и верхней части шурупа.

«Опасность была в том, где он был расположен, — поясняет Коэн. — Именно это делало травму такой серьезной. Мальчик мог истечь кровью. Шуруп был как бомба замедленного действия...»

К счастью, спустя семь часов после получения травмы врачи смогли извлечь остатки шурупа вместе с небольшими осколками черепа и сгустками крови, образовавшимися в области травмы.

По словам врачей, они проделали практически ювелирную работу. Им пришлось рассверлить череп вокруг шурупа.

«Если бы мы попытались выкрутить его, это могло привести к обильному кровотечению, — объясяет Коэн.— Мы тщательно просверлили кость до мозговой оболочки, чтобы добраться до шурупа».

На место удаленного фрагмента черепа врачи установили титановую пластинку. А остатки шурупа они подарили Дариусу — на память о его несостоявшемся знакомстве со смертью. Он был выписан из больницы в свой 13-й день рождения.

Сотрудники больницы украсили его палату и помогли устроить вечеринку в честь фантастического поворота событий, которые могли закончиться совсем иначе.

«На то, что этот мальчик выжил, а не умер, повлиял миллиметр, — считает Коэн. – Мы могли бы и не узнать, что с ним такое произошло. Это история со счастливым концом».

 
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