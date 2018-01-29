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Общество
29.01.2018
TUT.BY
Умерла певица Нелли Богуславская

Известная белорусская и советская эстрадная певица скончалась в воскресенье, 28 января, на 83-м году жизни.

Нелли Богуславская родилась 21 июня 1935 года в украинском городе Кривой Рог. Окончив школу, она работала на текстильной фабрике, где приняла участие в конкурсе художественной самодеятельности. Восхищенное жюри отправило девушку на учебу. В 1958 году Богуславская окончила музыкальное училище в Душанбе.

Всесоюзная слава пришла к певице в 1966 году, когда она победила на Всесоюзном конкурсе советской песни в Москве. В следующем году Нелли Богуславская стала солисткой ансамбля «Орбита-67». Художественный руководитель коллектива Измаил Капланов вскоре стал ее супругом, а также творческим соратником. Многие песни на музыку Капланова исполняла именно Богуславская. Позднее, после распада ансамбля, она выступала как самостоятельно, так и в составе бригад филармонии.

В 1986 году певица перенесла инсульт и ушла со сцены на девять лет. Окончательно Богуславская прекратила выступать в 2011-м, когда скончался Измаил Капланов.

Среди лучших песен Нелли Богуславской называют «Наследие» Игоря Лученка, «История одной любви» Леонида Захлевного, «Белая Русь» Юрия Семеняко, «Пожалуйста, будьте рядом» Измаила Капланова, «Ой, цветет калина» Исаака Дунаевского, «Летний снег» Давида Тухманова.

Дата и время прощания с Нелли Богуславской будут известны позже.

 
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