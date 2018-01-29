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29.01.2018
Салiдарнасць
Кошмар в белорусской деревне: мужчина насиловал малолетних, а родители не хотели ничего замечать

За изнасилования несовершеннолетних перед судом предстанет 41-летний житель одной из деревень Березовского района.

Как сообщает Следственный комитет, первоначально милиция выявила преступления в отношении девочки 2003 года рождения, которые были совершены в период с июня 2016 по июль 2017 года.

Но затем были установлены еще более шокирующие факты. Оказалось, что жертвами мужчины стали 5 односельчанок. Изнасилования и насильственные действия сексуального характера совершались с 1994 года.

В заявлении представителей Следственного комитета отмечается:

– Совершение указанных действий на протяжении столь длительного периода стало возможным ввиду того, что родители потерпевших не обращали внимание на изменения в их поведении (подавленное настроение, замкнутость). Также в указанный период никто из потерпевших и их родителей не обращались с заявлениями в правоохранительные органы. Одна из потерпевших сообщала о приставаниях мужчины своей матери, однако та никаких мер не предприняла, подумав, что дочери не нравится, как с ней играют.

Одной из жертв оказалась супруга обвиняемого: в 1994 году он вступал с ней в половую связь, хотя ей еще не было 16 лет.

Обвиняемый заключен под стражу, вину признал частично, от дачи показаний отказался. Он не судим, в браке воспитывает малолетнюю дочь.

Название деревни, где произошли описанные преступления, Следственный комитет не указывает.

 
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