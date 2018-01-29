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Спорт
29.01.2018
Михаил Миронович
Игрок сборной России: «Пришлось расступиться, чтобы Лукашенко смог прицельно бросить»

Рождественский хоккейный турнир давно закончился, но круги по воде идут до сих пор.

Оказывается, игроков в команду России собирали, бросив клич в Электростали – маленьком провинциальном городке. Одним из откликнувшихся стал 40-летний Антон Ульянов. Он поделился своими впечатлениями с местным изданием «Новости недели»:

– Участники жили за счет организаторов в лучшей (??? – прим. «Салідарнасці») гостинице Минска «Беларусь». Уровень!..

Ажиотаж перед финалом был огромный. К нам у служебного входа подходили болельщики и просили помочь достать билет…

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– Организаторы просили быть на льду поаккуратней с президентом Беларуси? Толкаться-то с Александром Григорьевичем, наверное, нельзя?

– Да, в мягкой, деликатной форме такие просьбы были. Но о поддавках речи не шло.

Но, как только финал начался, стало понятно, что будет трудно. В нашей команде в соответствии с регламентом были игроки, родившиеся не позднее 1978 года. А у белорусов вышло несколько человек явно моложе. Ну, они и полетели с первых секунд на нас.

За что Лукашенко сел на скамейку штрафников

После первого периода счет был уже 4:0 в пользу хозяев. Потом игра подровнялась, но кардинально переломить ситуацию не смогли.

На последней минуте при счете 5:1 вышел Лукашенко, который до этого еще не забил ни одной шайбы. Признаюсь, пришлось расступиться, чтобы президент смог прицельно бросить и поставить точку в турнире – 6:1.

После этого Александр Григорьевич первым делом бросился обнимать нас, а не своих партнеров. Душевный он такой…

В общем, Антон Ульянов сотоварищи, несмотря на разгром на льду, готовы и в следующем году приехать в Минск. Очень им тут понравилось.

Осталось привезти команду Зимбабве. Нужен ли нам такой хоккей?

 
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