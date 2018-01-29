«Девочка умирала на наших глазах»

Очевидец ДТП под Воложином рассказал подробности трагедии.

В аварии под Воложином погибли трое — 35-летняя женщина и двое ее малолетних детей. Еще две девочки выжили. С редакцией AUTO.TUT.BY связался водитель, который помогал доставать из искореженного автомобиля пострадавших.

Напомним, ДТП произошло вечером 28 января на трассе М7 Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики вблизи деревни Конюшевщина. 35-летняя водитель Opel Zafira ехала в Минск с четырьмя детьми. На 62-м километре дороги она не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фурой.

Андрей ехал по трассе Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики спустя пару минут после случившегося.

— Встречные автомобили начали моргать фарами. Сначала не понял, в чем дело, а потом увидел фуру в кювете и развороченный минивэн. Остановился. Спросил, вызвали ли помощь, позвонили ли в ГАИ, скорую. Все, кто появился на месте аварии раньше, ответили, что помощь уже в пути, — рассказывает читатель AUTO.TUT.BY.

По словам мужчины, он и еще несколько человек помогали доставать детей.

— На часах было где-то 17.20. Девочек, которые находились на сиденьях третьего ряда, мы достали через багажник. Одна из девочек вообще не пострадала, вторая получила травму головы.

Водитель Opel, а также мальчик, находившийся на заднем сиденье справа, от полученных травм умерли сразу.

— Когда мы подбежали, они не подавали признаков жизни. А девочка, которая сидела за мамой на пассажирском сиденье, была еще жива. Было понятно, что у нее серьезная травма головы. Мы попробовали ее аккуратно достать, но она была зажата сиденьем и стойкой.

Мужчина говорит, что спустя двадцать минут (примерно в 17.45) на месте аварии появились медики, следом приехала ГАИ.

— ГАИ оцепила место аварии, медики пробовали достать девочку и проводить реанимационные мероприятия прямо в разбитой машине, но безуспешно. Нужна была помощь спасателей, чтобы достать пострадавшую. Девочка умерла на руках у врачей. Младших детей увезла скорая в Воложин. Если бы спасатели приехали раньше… Возможно, девочку удалось бы спасти.

Вызов спасателям поступил в 17.50, через 14 минут приехала первая машина, спустя несколько минут вторая. Спасателей вызвали прибывшие на место медики и ГАИ. По всему, из-за шокирующей ситуации очевидцы не сообщили о том, что необходима помощь МЧС.

Вызывать МЧС могут либо сами граждане, либо дежурный любой другой оперативной службы (102, 103, 104).

«В критических ситуациях постарайтесь сохранить спокойствие»

Редакция AUTO.TUT.BY обращает внимание, что дежурный оперативной службы принимает решение о том, какие службы вызывать на место происшествия — ГАИ, скорую, МЧС, милицию — только на основании слов очевидцев.

Мы понимаем, что оставаться безучастным в таких ситуациях чрезвычайно сложно. Если вы стали очевидцем ДТП, постарайтесь сохранить спокойствие, трезво оцените обстановку и четко сообщите дежурному оперативной службы о погибших и пострадавших и их состоянии. Возможно, ваши слаженные действия могут спасти кому-то жизнь.

По результатам первоначальных следственных действий Воложинский РОСК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса).