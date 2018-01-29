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Общество
29.01.2018
Руслан Горбачев
Как в Беларусь не пустили IKEA и что из этого вышло

Основатель IKEA Ингвар Кампрад дожил до 91 года, но так и не увидел, как его компания открыла магазин в Беларуси.

Фото kp.md

Между тем, шведские мебель и утварь более чем востребованы жителями нашей страны. Многочисленные посредники за процент возят им заказы из Москвы и Вильнюса. Так почему IKEA не пришла в Беларусь?

У шведской компании были виды на нашу страну еще двадцать лет назад – с конца 90-х. На базе обанкротившегося домостроительного комбината в Полоцком районе планировалось построить фабрику полного цикла. Переговоры длились несколько лет, основатель IKEA Ингвар Кампрад приезжал на переговоры с правительством. Но белорусские чиновники так и не подписали инвестиционный договор.

– После пяти лет разговоров и подготовленного полтора года назад инвестиционного договора нам снова предлагают начать переговоры о создании СП. IKEA не может с этим согласиться. Поэтому проект под Полоцком будет закрыт, – сказал в 2002 году глава представительства IKEA Trading S.A. Стефан Колетич, писала «Белгазета».

Во второй половине 2000-х IКЕА стала думать о том, чтобы построить предприятие полного цикла в Гродненской области (появляясь на новом рынке, компания делает ставку на местное сырье), а также открыть крупный магазин возле Минска. И вновь переговоры с чиновниками ни к чему не привели.

Владимир Шульга – справа

Не секрет, что власти не пускали IKEA на рынок, чтобы не создавать конкурента для госпредприятий. В 2011 году председатель концерна «Беллесбумпром» Владимир Шульга в интервью газете «Рэспубліка» сказал следующее: «Когда владелец крупнейшей транснациональной корпорации в мире ездит на «форде» 1976 года выпуска, это уже говорит о его жадности. Но и вся система компании поставлена так же. С «IKEA» работали наши «ФанДОК», «Могилевдрев», сегодня на нее работают два предприятия в Могилевской СЭЗ. Принцип работы компании — дать очень большой заказ, но не позволить изготовителю заработать. Либо ноль, либо минус. Все, кто работал с «IKEA», ничего, кроме убытков, не имели. Тем более что каждые полгода корпорация в одностороннем порядке прощается с поставщиками.

Как рассказывал один из инвесторов, вся мебельная отрасль Литвы в течение 8 лет стояла на коленях, потому что она работала только на «IKEA». Поэтому эту корпорацию производители никогда не любили. Никогда не нужно питать иллюзий, что приходит капиталист, который хочет нам помочь. Сюда идут зарабатывать деньги. Поэтому лучше дать заработать нашим предприятиям, а не пестовать будущего конкурента, который после отберет у них рынок».

В этой связи весьма любопытно, как сложилась судьба самого Владимира Шульги. Спустя год Александр Лукашенко раскритиковал ход модернизации предприятий деревообработки и отправил чиновника руководить ОАО «Ивацевичдрев». В 2017 году КГБ задержал Владимира Шульгу и его сына по обвинению в организации преступной группы.

– Он создал фирму и через своего сына покупал какую-то возню. Покупал по рублю, продавал по два сам себе. Ну как так? — негодовал глава государства.

Предприятия деревообработки, которых хотели оградить от конкуренции IKEA и в модернизацию которых вложили около 1 миллиарда долларов, только в прошлом году вроде бы вышли на безубыточную работу.

Чиновники год расхваливали «Ивацевичдрев». А теперь снова вынуждены ему помогать

А что же IKEA? Сегодня в Беларуси более 10 предприятий-поставщиков для компании. Основные находятся в Могилеве: «ВМГ Индустри» и «Мебелайн». Их мебель можно купить только в соседних странах, потому что магазина IKEA в нашей стране так и не появилось.

Фото mebelain.by

Фото vmgi.by

История подсказывает, что если бы не страх чиновников, сотрудничество Беларуси и IKEA могло бы получиться намного более успешным и выгодным.

 
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