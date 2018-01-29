Как в Беларуси будут поднимать тарифы и снижать расходы на ЖКУ

В Беларуси намерены расширить категорию граждан, которым по выявительному принципу выделяют безналичные жилищные субсидии.

По мнению заместителя начальника управления финансов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Минфина Ольги Неверо, которое она излагает в своей статье в журнале «Финансы. Учет. Аудит», в распоряжении у белорусов «должно оставаться достаточно денег для обеспечения нормального уровня жизни (гарантированный доход)».

При этом повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси проходит «поэтапно, без резких и болезненных движений», отмечает специалист.

Ольга Неверо уточняет, что «нельзя забывать и об оказании целевой помощи уязвимым слоям населения путем предоставления безналичных жилищных субсидий».

— При формировании проекта республиканского бюджета на 2018 год предусмотрено выделение на вышеуказанные цели средств в общей сумме 11 165,3 тыс. BYN, в том числе на предоставление безналичных жилищных субсидий — 7 341,8 тыс. BYN, на содержание служб субсидирования — 3 823,5 тыс. BYN, — говорит специалист.

По ее словам, чаще всего безналичные жилищные субсидии получают жители Брестской и Гомельской областей, реже — представители Гродненской и Минской.

— В настоящее время планируется расширение категорий граждан, которым безналичные жилищные субсидии предоставляются по выявительному принципу. Кроме того, в соответствии с поручением главы государства, дополнительно анализируется действующий механизм их выделения. В распоряжении граждан должно оставаться достаточно денег для обеспечения нормального уровня жизни (гарантированный доход). Необходимо не допустить роста доли малообеспеченных домохозяйств (с доходами ниже бюджета прожиточного минимума) после оплаты ЖКУ, а также найти индивидуальный подход к каждой семье, — отмечает Ольга Неверо.

Напомним, о планах пересмотреть выдачу безналичных жилищных субсидий ранее сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило. Напомним, Александр Лукашенко 20 октября на республиканском семинаре «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны» раскритиковал существующую систему начисления безналичных субсидий на оплату коммуналки. Президент назвал ее недоработанной и поручил при необходимости усовершенствовать.

Специалист отметила, что в этом году планируется выйти на 100% оплату ЖКУ, за исключением отопления.

— В соответствии с ранее принятыми подходами государства в отношении тарифной политики Министерство антимонопольного регулирования и торговли прогнозирует выход в 2018 году на полную окупаемость платежами населения всех субсидируемых жилищно- коммунальных услуг, за исключением теплоснабжения (субсидирование этой услуги обойдется республиканскому бюджету в 549,9 млн BYN). Данная мера ощутима для населения, но для эффективного функционирования отрасли она необходима, — отмечает Ольга Неверо. — Процесс повышения тарифов происходит поэтапно, без резких и болезненных движений.

Специалист напомнила, что ежегодно планово повышаются субсидируемые государством тарифы (цены) на ЖКУ в пределах 5 долларов по типовой двухкомнатной квартире.

— Впрочем, ошибочным является то, что все тяготы повышения цен ложатся на наших граждан. Ответственности с профильных предприятий никто не снимает. Перед организациями жилищно-коммунального хозяйства выдвинуто четкое требование о снижении затрат на предоставление услуг населению, а также повышении их качества, — отмечает Ольга Неверо. — Механизмов для сокращения расходов в отрасли более чем достаточно.

Среди них — уменьшить технологические потери воды и теплоэнергии, снизить тарифы на электрическую энергию, используемую организациями ЖКХ при оказании услуг населению, оптимизировать численность работающих, сокращать накладные и непроизводительные расходы при предоставлении ЖКУ, отказаться организациям ЖКХ от несвойственных функций по содержанию непрофильных объектов.

— В целях улучшения качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг необходимо обеспечить их бесперебойность, индивидуальный подход к потребителю, повысить уровень автоматизации процессов и снизить теплопотребление жилищного фонда, — отмечает специалист.

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