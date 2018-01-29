Ганапольский: «Я увидел маленькую страну без занавесок. Это, конечно, не мы»

Российский обозреватель – памяти основателя «Икеи» Ингмара Кампрада.

– Я про него ничего не знал, только ходил в его магазины, и в какой-то период вся моя квартира была обставлена всем «икеевским». А как иначе? – говорит Матвей Ганапольский на Эхе Москвы. – После «совка» и волны вычурной румынско-египетской мебели со львами, итальянскими кухнями за запредельные деньги и всем подобным, что ринулось на российский рынок после советского воздержания, — все эти львы и безразмерные кровати стали символом не столько богатства, сколько возможностью убежать от совкового разнообразия – от болгарской кухни и гдэровских книжных полок.

И когда открылась «Икея» и я в первый раз там побывал, то поразился не столько дешевизне и тому, что все из фанерок и дощечек, и это ты собираешь сам, а непривычному дизайну. Вообще я впервые увидел дизайн. И не только я. Все эти вазочки, рамочки, светильнички и прочая милая мелочь, которая делает дом уютным, появилась у всех моих друзей и знакомых. И возможно, впервые все тогда и обратили внимание на дизайн, который может быть у тебя дома.

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Однако идеология Кампрада не только в дешевизне и дизайне прошло полгода и в «Икее» появился анонс «новой коллекции». Понимаете, они вдруг написали «новая коллекция». И это был страшный психологический удар, что значит новая коллекция? Может быть, новая коллекция в разделе посуда, но шкаф и кровать новой коллекции это что?

Все привыкли, что дед-инвалид или отец-передовик покупают шкаф на века. И под оливье на 1-е мая отец гордо говорит: тут дед зачал меня. И тут же на этой кровати мой сын зачал моих внуков. Кровать и пуховая перина – разве это не богатство на десятилетия? А тут получается, что эту мебель можно выбросить и купить новую — потому что это «новая коллекция». С этим, поверьте, тяжело было ужиться, как и с секретом «Жигулей», которые были куплены у Италии как машина, которую нужно было просто выкидывать через три-четыре года.

Компрад основал «Икею» в 17 лет. Вдумайтесь – в 17. И это было не что-то айтишное дома у компьютера, которое родилось из компьютерной игры. Нет. В 17 лет он организовал компанию, которая занималась деревообработкой и дизайном. Как такое можно организовать в 17 лет, я не понимаю.

Название компании – это его инициалы, а также первые буквы названия местечек, где он вырос. Компрад был в составе совета директоров «Икеи» до 2013 года, а его сыновья занимали руководящие посты в компании. «Икея» работает в 49 странах, где открыты 411 магазинов. Состояние Компрада и его семьи оценивается в 3,5 миллиарда долларов.

Кстати, для того, чтобы понять «Икею», все же нужно съездить в Швецию. Я там был зимой в первый раз, и еще в Норвегии и Дании. Так вот Швеция это нечто особенное. Обычные люди почти все поголовно невероятно стильно одеты. Вообще какие-то стильные люди. Одеты не богато, а именно стильно: черное пальто и красный шарф, — к примеру, это типичная картина. В Дании и Норвегии одеты как мы с вами – бессистемные куртки и обувь какая угодно.

Кстати, Швеция это такие торговые марки, как «Икея», «Вольво», «Электролюкс», «Эриксон», «Сааб», «Орифлейм», «Тетра-Пак». Это страна, подарившая миру термометр Цельсия. Разводной гаечный ключ, ультразвуковую эхокардиографию, что мы называем УЗИ, кардиостимулятор, застёжку «молнию», а также всем известный скайп и, конечно же, группу АББА. Кстати, первый видеоклип появился тоже в Швеции – молодому режиссеру шведского телевидения поручили отснять несколько песен группы и он придумал отснять их несколько раз в разных ракурсах и положить на одну и ту же фонограмму – так появился видеоклип. Это было в 70-х годах.

А еще это страна поголовного знания английского языка. И важная деталь, которую не все знают – в стране живет всего чуть более 10 миллионов человек. Фактически как в Москве. Но объем ВВП по паритету покупательной способности, к примеру, за 2014 год, составлял 399,4 миллиарда долларов США – это около 40.400 долларов США на душу населения.

Для меня очень важно это все. Потому что я увидел маленькую страну, в которой нет занавесок – люди живут без занавесок. Ты идешь по улице и можешь спокойно заглянуть в окна квартиры. Правда, наверное, никто не заглядывает. Это, конечно, не мы. Но ей-богу, я шведам очень завидую.