Невзоров: почему среди педофилов так много попов?

Публицист Александр Невзоров прокомментировал «дело Глеба Грозовского».

В январе священник Глеб Грозовский, который был духовником санкт-петербугского футбольного клуба «Зенит» и организовывал детские православные лагеря, приговорен к 14 годам заключения за педофилию. Как выяснило следствие, поп надругался над тремя девочками на островах Коневец и Кос.

Этот факт стал предметом обсуждения в эфире «Эха Москвы» с участием Александра Невзорова, который заявил:

― Нам, несомненно, надо разобраться, есть ли какая-то взаимосвязь между христианством, саном, между крестом на груди и лапой в детских трусиках.

― Александр Глебович, именно по этому поводу вам слушатель пишет вот что: «Протоирей Александр Дягилев, клирик Санкт-петербургской епархии РПЦ, настоятель, представитель приходского совета храма святого Александра Невского в Красном Селе сказал: «На месте отца Глеба Грозовского может оказаться каждый из нас». Что он имел в виду?» ― процитировала ведущая Ольга Журавлева.

― Совершенно верно.

― Он имел в виду наш суд, ― предположил ведущий Виталий Дымарский.

― Нет, он имел в виду не наш суд, ― возразил Александр Невзоров. ― Если поковыряться, то, возможно, результат будет не менее трагическим.

Мы сейчас не хотим никого обвинять, мы хотим понять, есть ли реальная взаимосвязь между некими поповскими занятиями и педофилией. Мы понимаем, что история с Грозовским – история, в общем, в высокой степени подлинная. Потому что ведь из Израиля, как с Дона: оттуда выдачи нет. И очень скептическая израильская полиция, которая склонна подозревать всех, в том числе, российскую полицию в любых злоупотреблениях и в любых неправедных гонениях, если она выдает человека, значит, она убедилась в том, что все документы по его делу являются подлинными и абсолютно красноречивыми.

Мы не знаем, что именно было предоставлено израильтянам. Мы только знаем, что, несмотря на закрытость заседания, тем не менее, уже очень многое стало известно. Стало известно, что одной из жертв было 8 лет, а не 11, и что имели место те контакты орально-генитальные, после которых… еще вот этой девочке объяснялось, что не надо идти, говорит маме, надо пойти завтра будет исповедаться мне, потому что это грех». Это все сопровождалось разговорами о любви, Христе, духовности.

Это же они все очень отшлифованы в своей риторике, это все очень всегда медоточиво. Они всегда умеют производить прекрасное впечатление. И поэтому попы на своих черносотенных сайтах откровенно пишут: «На его месте мог быть каждый из нас». Это ошеломляющая откровенность. Причем они передают осужденному судом педофилу братский поклон, заявляют о поддержке, а суд российский объявляется подлой расправой, которым кукловодят из Госдепа США. Ну, разумеется.

Вот эта удивительная поповская способность присунуть свой пенис куда не следует, она уже давно стала общим местом… Посмотрим сейчас простую цифирь. Понятно, что в России Фемида дрессированная, она отжимается все время. А Запад показывает, что эта взаимосвязь очень четкая.

Давайте освежим по циферкам. У нас только один епископ Кассель за последнее время сумел совратить 155 девочек и мальчиков из своего прихода. По Ирландии за последнее время возбуждено 46 уголовных дел в отношении попов, которые занимались педофилией. В Мальте – 90 попов.

Ну а вот большому кораблю – большое плаванье. Вот очень религиозные США – там предъявлено за последнее время 10 667 обвинений в растлении малолетних прихожан, причем, священниками разных конфессий.

Поповскую страсть к детям не победить ничем. Вот они как истинные мученики: их ничего не может остановить. Уже в соседнем приходе гремят кандалы, уже мигают полицейские мигалки – туда приехали. А здесь поп, зная, что его ждет, все равно лезет к ребенку.

В Бельгии – 300 уголовных дел по растлению малолетних церкви. В Германии и Италии около 2 тысяч. Всего по миру с учетом христианских приходов Латинской Америки, Польши, Восточной Европы примерно 28 тысяч случаев растления несовершеннолетних. То есть тенденция есть, и она очень отчетливая.

В России с учетом специфики правосудия и вседозволенности попов, фактуры чуть поменьше. Ее хватает. Во-первых, из недавних это дело игумена Авраамия. Там их очень много, включая известного архимандрита Исайю. Там попы по деткам прошлись очень крепко. Дело иеромонаха Софрония: 50 детей он развратил. Затем настоятель Спасбо-Преображенского собора протоирей Роман Погребняк. Дело Анатолия Русанцова, и дело в Дальногоске отца Константина Бурыкина. Причем везде это развращение еще связано с изготовлением детского порно. И всюду – детки, детки, детки…

― Чем вы это объясняете?

― Я пока не могу никак это объяснить. Я могу только установить, это закономерность или нет. Причем обратите внимание, что люди этого, как правило, не видят.

Вот сейчас громкое дело Грозовского. Все обратили на это внимание. Но если мы посмотрим на то, что происходило где-то по соседству, рядом, вот тут же, параллельно с делом Грозовского еще один процесс шел, на который вы все не обратили внимания. Это Засвияжский суд приговорил протоирея Константина Пашина за развратные действия в отношении ребенка и за изготовление большого объема детской порнографии… Причем последний поп мало того, что был большим ревнителем православия, он был еще и главным редактором газеты «Православный Симбирск». Он был женатым и многодетным.

То есть мы видим, что эта связь, она все-таки есть. Если мы, например, засунемся в интернет и откроем «попы педофилы», мы сразу увидим необыкновенное богатство фактуры.

А откройте, например: «педофилы геологи» — ноль. Или посмотрите: «педофилы астрофизики» — да никого нету…