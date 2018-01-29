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Экономика
29.01.2018
«Могу еще позволить себе купить банку тушенки или пару пачек «Роллтона»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико и глава научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук обсудили в «БелГазете» состояние экономики.

«Уровень, конечно, еще не критический»

Заико: - Из доходов, которыми меня награждают правительство и страна, больше 15% уходит только на оплату коммунальных услуг. Уровень, конечно, еще не критический - могу позволить себе купить еще банку тушенки или пару пачек «Роллтона». Мое предложение: всем депутатам и министрам назначать профессорскую пенсию, максимальный размер которой $ 150.

«Власть уподобилась архивариусу Варфоломею Коробейникову из «Двенадцати стульев»

Заико: - Что касается утверждения, что Беларусь попала в ловушку среднего дохода (об этом сказал премьер-министр Андрей КобяковС.). Это, скорее, ловушка знаний - власть не въехала в мировые тенденции, в вызовы современности. На 23 году правления (2014г.) Беларусь влезла в кризис, который остальные страны прошли еще в 1991г. Результат - падение ВВП в долларовом выражении почти на 40%. Страну просто грохнули.

Конечно, можно все наши беды свалить на Лукашенко, который наивно полагал, что если сохранить модель Совка, восстановить и запустить заводы, отсидеться, то потом можно будет идти со своими тракторами и мясорубками в будущее. Власть уподобилась архивариусу Варфоломею Коробейникову из «Двенадцати стульев», который хранил сведения об имуществе, реквизированном после революции. Это абсолютнейшая ошибка. Нужно было создавать условия для деятельности людей.

Андрей Владимирович, запомните. За доходы отвечает не премьер-министр, а предпринимательский класс. Если же доходами занимается правительство, то в результате имеем либо военный коммунизм, либо полный бенц, но без мерседеса.

«Под сутенерами вы подразумеваете руководителей холдингов? Блестящая мысль»

Романчук: - Во всеуслышание и Кобяков, и Лукашенко говорят, что не будут поддерживать коммерческие проекты, так как у бюджета другие функции. Но когда за ними закрываются двери, выключаются камеры, ощущение, что с ними встречаются мотальщицы-крутильщицы или их сутенеры, происходит непонятное действо, в результате - деньги выделяются. Тому же легендарному БПХО. Свою долю уже получили «Камволь», замодернизированная до глубоких убытков деревообработка и даже «Брест-травы». Неужели работает фактор мотальщицы?

Заико: - Лучше бы увековечили уходящие профессии - написали портреты белорусских Мадонн: «Чесальщица Маруся», «Мотальщица Дуся», «Крутильщица Фрося». Под сутенерами вы подразумеваете губернаторов и руководителей министерств и холдингов? Блестящая мысль.

«Когда смотрю на бренды, которые использует Беларусь, иногда просто оторопь берет»

Заико: - Я сторонник большой миграции, за перемещение рабочей силы в соседние страны, если там создаются привлекательные условия для работы. К тому же польские женщины мечтают о белорусских молодых людях. Поэтому наши парни, работающие в Польше, пьющие там кофе и кушающие кабаносы и бигос, - это позитив. Беларусь ничего не потеряет. Молодежь уедет. Останется под миллион пенсионеров, которым внуки будут присылать по 0 в месяц, что вполне достаточно - для выживания. Они будут называть ловушку среднего дохода ловушкой «Роллтона». Зато в Беларуси будет тихо, воздух чистый, потому что никаких производств не будет…

Романчук: - С материальной частью ловушки среднего дохода понятно. А нематериальные ресурсы? Уезжая за границу, белорусы, так или иначе, формируют имидж страны - трудолюбивая, умная, творческая, работящая, профессиональная. То есть происходит брендирование страны. Как оно помогает решать проблему ловушки среднего дохода, особенно когда я смотрю на бренды, которые использует Беларусь? Иногда просто оторопь берет.

Так, Оршанский молочный комбинат выпускает продукцию под торговой маркой «Дедушкин горлачик». Это брендирование Беларуси в 2018г.?! Что такое «горлачик»? Семантику этого слова даже вездесущий google с трудом объясняет.

Заико: - Это уже Зигмунд Фрейд. В одном торговом центре, в магазине, где продают постельные принадлежности, я видел слоган: «Мы подарим вам цветные сны». Я дико заржал, потому что цветные сны снятся шизофреникам. Это я читал в учебнике по патопсихологии. Дедушка с горлачиком, бабушка с цветными снами.

 
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