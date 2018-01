Россиянин Markus Dupree получил четыре «Порно-Оскара»

В том числе за лучшую мужскую роль.

Россиянин Алексей Маетный, известный под псевдонимом Markus Dupree, получил приз за лучшую мужскую роль на 35-й церемонии награждения за лучшие достижения в американской порноиндустрии AVN Awards 2018. Кроме того, уроженцу Санкт-Петербурга были вручены еще три премии в номинациях Best Anal Sex Scene, Best Double Penetration Sex Scene, Best Group Sex Scene, сообщает newsru.com.

На сегодняшний день на счету актера более 50 порнофильмов и семь профессиональных наград. Он сотрудничает со студиями Girlfriends Films, Evil Angel и AGW Entertainment.

Лучшей исполнительницей была признана Ангела Уайт, которая в общей сложности победила в девяти номинациях и была включена в Зал славы AVN, сообщается на сайте премии.

Лучшим фильмом в жанре «триллер» были признаны «Вампиры», лучшей комедией признан фильм «Еврейки любят черные члены», приз за лучший сериал взяли «Анальные дикари», за лучшую режиссуру отмечена пародия на «Лигу справедливости».

Всего «Порно-Оскары» были розданы в 118 категориях, включая «Лучшую медиаперсону», «Самую эпичную задницу», «Звезду мейнстрима», «Лучшее художественное направление», «Лучший этнический фильм».

AVN Awards проходит между церемониями вручения «Золотого глобуса» и «Оскара». Мероприятие проводится ежегодно начиная с февраля 1984 года.

