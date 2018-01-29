Макаревич: «Всегда за проколы власти платят те, кто эту власть терпел»

Известный музыкант рассказывает, что в его понимании значит политика.

«Маленький европейский городок, гостиница. В холле витрина с сувенирами, – пишет Андрей Макаревич у себя в Facebook. – В числе прочих – значки: два скрещённых флажка. Один – страны, где всё это происходит, другой – другой страны: Америки, Австралии, Японии, Дании, Бразилии... огромное количество. Этакое свидетельство дружбы. А России – нет.

Я стою и ищу глазами – их штук сто! Нет. И мне становится обидно. Как будто это лично со мной никто не хочет дружить.

А ведь на самом деле так и есть – ошибки и проколы власти так или иначе переносят на граждан страны. Конечно, у нас нам объяснят, что все вокруг плохие, а мы хорошие. Конечно, найдется огромное количество мудаков, которые в это поверят.

Но. Всегда за проколы власти платят те, кто эту власть выбирал. Ну, или терпел».