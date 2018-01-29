«Забастовка избирателей» по всей России. Фотофакт

В воскресенье, 28 января, в десятках городов России прошли акции в поддержку Алексея Навального, который призвал бойкотировать президентские выборы в марте.

Сам оппозиционер был задержан в Москве вскоре после начала акции, но затем отпущен без составления протокола.

На протестных акциях по всей России задержали 350 человек. Больше всего задержанных — 66 человек — оказалось в Уфе. 65 человек были задержаны в Волгограде, 51 — в Чебоксарах.

В Москве полиция задержала 16 человек, в Санкт-Петербурге — 19. После задержания полиция отпустила почти всех активистов.

Москва

Фото: Александр Уткин для «Медузы»

Санкт-Петербург

Фото: Вадим Фролов для «Медузы»