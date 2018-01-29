Сатирическая песня о Путине получила «Грэмми»

В ночь с 28 на 29 января состоялась церемония вручения «Грэмми» – премии, которую называют музыкальным «Оскаром». Награду Американской академии звукозаписи за лучшую аранжировку в этом году получил легендарный композитор и певец Рэнди Ньюман за песню о Владимире Путине.
Рэнди Ньюман еще в 1960-е сочинял песни для звезд. Также он писал саундтреки для многих известных лент, в частности мультика «Корпорация монстров». И, наконец, добрался до российского президента.
Вот несколько строк из этого произведения Ньюмана:
Он может вести гигантский трактор
Через Транссибирскую равнину
Он может управлять ядерным реактором
Своим левым полушарием
И когда он снимает рубашку
Женщины теряют рассудок
Когда он снимает рубашку
Я хочу быть женщиной.
Надо сказать, что Рэнди Ньюман давно известен как король американских поп-сатириков. Еще полвека назад он упаковывал в свои мелодии «отменно злые тексты, саркастические описания тупых патриотов и пародии на американских политиков, которые благодаря атомной бомбе считают себя сверхлюдьми», писала Süddeutsche Zeitung.
Главным же триумфатором «Грэмми-2018» стал Бруно Марс, получивший сразу три награды: «Запись года», «Песня года» и «Альбом года». А вот Джей Зи, муж Бейонсе, на этот раз пролетел как фанера над Нью-Йорком.