Сатирическая песня о Путине получила «Грэмми»

В ночь с 28 на 29 января состоялась церемония вручения «Грэмми» – премии, которую называют музыкальным «Оскаром». Награду Американской академии звукозаписи за лучшую аранжировку в этом году получил легендарный композитор и певец Рэнди Ньюман за песню о Владимире Путине.

Рэнди Ньюман еще в 1960-е сочинял песни для звезд. Также он писал саундтреки для многих известных лент, в частности мультика «Корпорация монстров». И, наконец, добрался до российского президента.

Вот несколько строк из этого произведения Ньюмана:

Он может вести гигантский трактор

Через Транссибирскую равнину

Он может управлять ядерным реактором

Своим левым полушарием

И когда он снимает рубашку

Женщины теряют рассудок

Когда он снимает рубашку

Я хочу быть женщиной.

Надо сказать, что Рэнди Ньюман давно известен как король американских поп-сатириков. Еще полвека назад он упаковывал в свои мелодии «отменно злые тексты, саркастические описания тупых патриотов и пародии на американских политиков, которые благодаря атомной бомбе считают себя сверхлюдьми», писала Süddeutsche Zeitung.

Главным же триумфатором «Грэмми-2018» стал Бруно Марс, получивший сразу три награды: «Запись года», «Песня года» и «Альбом года». А вот Джей Зи, муж Бейонсе, на этот раз пролетел как фанера над Нью-Йорком.

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