Почему пока наша экономика догоняет 2014 год

Четыре вопроса экономисту о том, стоит ли радоваться растущему ВВП.

Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня «B» с «B-» с прогнозом «стабильный», пишет БЕЛТА. Что это означает для белорусов?

— Ничего особенного. Основанием для повышения рейтинга стало то, что за прошлый год белорусский ВВП вырос на 2,4%, тогда как все мировые финансовые институты типа Всемирного банка и МВФ прогнозировали темпы в пределах 2% и ниже, — поясняет экономист Борис Желиба.

На подобные рейтинги ориентируются зарубежные инвесторы. А Беларусь ощущает дефицит иностранных инвестиций.

— Мы по иностранным инвестициям на душу населения до последнего времени занимали последнее место в СНГ, нас опережали даже среднеазиаты, — подчеркивает экономист. — Определенный сигнал для зарубежных инвесторов подан, и будем надеяться, что результат мы увидим уже в текущем году.

За счет чего Беларусь добилась роста?

Существенных структурных изменений в нашей экономике не произошло. Она всегда зависела и зависит от внешних факторов.

— Внешняя конъюнктура несколько улучшилась, поэтому мы вышли на плюсы в ВВП, — констатирует Борис Желиба. — Выросли цены на нефть, а нефтепродукты дают до трети валютных поступлений. К тому же, возросшие цены на нефть улучшили состояние экономики России, российский рынок оживился, и белорусский экспорт в эту страну подскочил почти на 20%.

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