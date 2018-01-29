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Общество
29.01.2018
Евгений Федоров
Почему авторы декрета о «тунеядцах» ничего не поняли

Чтобы осознать всю абсурдность ситуации, достаточно открыть бюджет на 2018 год.

Многие белорусы еще по советской привычке думают, что государство – это некий большой благотворитель, который поддерживает население за свой счет. На этой логике держится и обновленный декрет о «тунеядцах».

В новой версии закона не меняется главное – а именно мысль, что неработающие белорусы сильно задолжали государству.

Чтобы понять ущербность такого подхода, достаточно открыть закон о государственном бюджете на 2018 год. В этом документе четко написано, например, что доходная часть всей государственной «кубышки» составляет около 10,4 миллиардов долларов в эквиваленте.

Именно эту сумму в течение года государственные мужи распределяют на содержание силовиков, идеологов, поддержание госпредприятий и, конечно же, свои зарплаты.

Но давайте посмотрим, откуда эти деньги берутся.

Самый крупный источник в 2018 году – это налоговые поступления. А именно доходы от налога на добавленную стоимость. То есть, все товары, которые мы покупаем в магазинах, все услуги, которыми мы пользуемся, облагаются пресловутым НДС, который может достигать 20%.

Например, этот налог закладывают в стоимость производители муки, затем свою долю оплачивают хлебозаводы – и в итоге за все из собственного кармана оплачивает потребитель, покупая буханку хлеба.

Как думаете, сколько этот коварный налог приносит в государственный бюджет? Около 5,4 миллиарда долларов ежегодно.

То есть, более половины доходов казны финансируется за счет покупок белорусских граждан и юридических лиц. И совсем не важно, работает среднестатистический гражданин или нет – он является полноправным налогоплательщиком просто из-за того, что ходит за покупками в ближайший магазин.

Как ни банально это прозвучит, но на плечах белорусов, в том числе и «тунеядцев», держится очень многое в нашей стране – в том числе вся государственная вертикаль. Правда, чиновники об этом почему-то постоянно забывают.

Две проблемы, которые может создать обновленный «тунеядский» декрет

 
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