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Общество
28.01.2018
TUT.BY
ООН: к 2050 году белорусов станет почти на миллион меньше

В Беларуси в 2050 году численность населения составит 8 млн 571 тысячу человек. Это на 897 тысяч меньше по сравнению с 2017 годом.

Такие данные содержатся в докладе ООН «Перспективы мирового народонаселения», который размещен на сайте организации.

Как следует из доклада, ежегодный прирост населения Земли составляет 83 млн человек. И, по прогнозам организации, данная тенденция сохранится до 205​0 года. По данным за 2017 год, людей на земле было 7,6 млрд человек. К 2050 году нас станет 9,7 млрд.

Однако есть немало стран, где численность населения будет снижаться. К таким относится и Беларусь.

Как прогнозируется, население нашей страны в 2030 году будет составлять 9 млн 163 тысячи человек против 9 млн 468 тысяч в 2017 году. К 2050 году белорусов и вовсе останется 8 млн 571 тысяча человек.

В десятке лидеров по сокращению численности населения — Болгария, Хорватия, Латвия, Литва, Польша, Молдова, Румыния, Сербия и Украина.

Так, по прогнозам организации, к 2030 году украинцев станет меньше на 3 млн человек, а к 2050 году население страны сократится до 36,4 млн человек. В 2017 году, по данным ООН, в Украине проживало 44,2 млн человек.

 
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