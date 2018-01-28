В хостеле Санкт-Петербурга при загадочных обстоятельствах погиб белорус

Сообщение о его смерти поступило в отдел МВД по Адмиралтейскому району из хостела «Нельсон».

Стражи правопорядка обнаружили в одной из комнат тело мужчины с кровоподтеками и гематомами. Раны обнаружены на руках и лице, сообщает БЕЛТА со ссылкой на российские информагентства.

По имеющейся в заведении информации, погибший — 42-летний гость хостела, прибывший из Беларуси.

Тело погибшего передано в морг для проведения судмедэкспертизы. Следователи выясянют обстоятельства его гибели: кто мог нанести повреждения, и посещал ли мужчину кто-то не из числа постояльцев хостела.