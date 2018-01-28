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Комментарии
28.01.2018
Александр Чубрик, TUT.BY
«Тунеядцев» 1.0 больше нет, на их место приходит новая версия»

Декрет «О содействии занятости» похож на блокчейн нового поколения — он такой же многослойный и зашифрованный. Буквально каждый его пункт ведет на новый уровень, пока никем не изведанный. Поэтому в новом декрете много удивительного и непонятного.

Александр Чубрик, директор Исследовательского центра ИПМ, фото Дарья Бурякина, TUT.BY

Во-первых, удивляет субъект этого документа. Декрет нацелен на «активизацию деятельности государственных органов» в сфере содействия занятости и еще нескольких сферах. То есть если государственные органы будут активнее содействовать, стимулировать, поддерживать и обеспечивать легализацию, то цель документа будет достигнута. Эффективность этой активизации будет измеряться при помощи «прогнозных показателей в области содействия занятости» и «мониторинга, оценки качества и доступности услуг в области содействия занятости». Не пытайтесь понять, что это за показатели — это предстоит определить Совету министров и облисполкомам.

Во-вторых, удивляет то, что новый декрет не отменяет старого. Ведь говорили нам — не надейтесь, декрет № 3 отменять не будем! Все так и случилось: новый декрет просто переписан поверх прежнего, он вносит изменения в декрет № 3 путем его изложения в новой редакции. То есть старый текст перестал существовать. Вместе с ним исчезли все понятия, введенные прежним декретом. То есть «тунеядцев» версии 1.0 больше нет, на их место приходит новая версия — «трудоспособные граждане, не занятые в экономике». Не пытайтесь понять из текста декрета, кто эти люди, — это предстоит определить Совету министров.

В-третьих, удивляет то, что декрет постановляет определить «перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда». Тут много поводов для удивления. Согласно официальной статистике годичной давности (новой пока нет), самая «напряженная» ситуация на рынке труда Ганцевичского района — там уровень зарегистрированной безработицы составил 1,3% от экономически активного населения. Удивительно, правда? Вероятно, после успешной реализации декрета мы сперва начнем измерять безработицу в промилле, а затем она и вовсе станет отрицательной. Еще один повод для удивления — использование слова «территория». Строго говоря, не совсем корректно говорить о рынке труда города или района — ну если во всем Россонском районе живет меньше 10 тыс. человек, то какой там может быть рынок труда — люди просто будут искать работу в других местах. И да, не пытайтесь понять, что такое «территория» или «территория с напряженной ситуацией на рынке труда» — первый термин определить просто забыли, а второй предстоит определить Совету министров.

Похоже, если дальше разбирать так подробно все непонятные и удивительные моменты документа, получится книга, а книги люди уже не очень-то читают — а то вдруг отнесут к тунеядцам? Поэтому — пунктиром. Для реализации декрета нужна «база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике». Конечно же, как она будет вестись и формироваться, на данный момент неизвестно — снова работка для Совета министров. Удивительно то, что у Беларуси здесь появляется шанс создать уникальную разработку — до сих пор никто в мире не придумал ничего лучше, чем узнавать ситуацию на рынке труда из выборочного обследования рабочей силы. Не сплошного — это безумно дорого. Ведение такой базы — это как проведение мини-переписи в режиме реального времени. Но Совмин IT-страны, конечно же, найдет решение.

Да, про базу пунктиром не получилось. Может, про комиссию получится? Итак, встречайте: для «координации работы по реализации норм данного декрета» на местах создаются «постоянно действующие комиссии». Ну вот, я же говорил — в режиме реального времени! Казалось бы, комиссией нас не удивить, навидались. Но и тут есть повод для удивления — комиссии, созданные местной властью, будут координировать работу по реализации норм документа, который нацелен на «активизацию деятельности» этой же самой власти. Вот, круг замкнулся. Активизация деятельности = координация работы. Не пытайтесь понять, как это будет работать — документа, регламентирующего деятельность комиссий, пока нет. Правильно, все вопросы — к Совету министров.

А еще комиссии на местах будут составлять списки «новых тунеядцев» (видимо, ту самую «базу данных»). Тут заработает схема, которую мы проходили весной прошлого года. Если кто-то считает, что он попал в список по вине тяжелых жизненных обстоятельств, то у него есть право доказать это комиссии. Те неудачники, которые останутся в списках комиссий, с 1 января 2019 года должны будут оплачивать 100% от «экономически обоснованных» затрат на услуги… но мы пока не знаем, какие это услуги. Совмин пока не определился. Зато МАРТ в конце прошлого года заявлял, что вот-вот белорусы начнут оплачивать полную стоимость услуг ЖКХ, кроме отопления. Ну вот, задача Совмина понятна. Исключаем из перечня отопление — и вуаля, все снова в равных условиях. Удивительно изящно, правда?

Я пытался написать серьезный текст. О том, что государство, продавая алкоголь за копейки, лишает себя морального права наказывать «асоциальных» граждан, взимая с них 100% оплаты за коммуналку — оно само несет львиную долю ответственности за доведение их до «асоциального» состояния. О том, что в документе, который называется «о содействии занятости», нет ни слова о том, как в ответ на потребности рынка будет перестроена работа служб содействия занятости, как будет увеличено финансирование на эти цели, как будут переобучаться работники с умирающих госпредприятий. О том, что у местных органов власти и без декрета нет ни ресурсов, ни времени — и что очередные прогнозные показатели рискуют превратиться в «очковтирательство», как это произошло с декабрьской зарплатой. О том, что нельзя смешивать борьбу с уклонением от уплаты налогов с попыткой заставить кого-то, кто нам кажется «тунеядцем», платить больше за какие-то услуги, финансируемые государством. Что все это ужасно дорого, ужасно бессмысленно и неэффективно…

Но серьезный текст можно написать о серьезном документе. Поэтому не получилось, простите.

 

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