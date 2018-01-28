В Украине задержали белоруску из базы Интерпола

Украинские пограничники задержали белоруску, которую разыскивал Интерпол.

В пятницу вечером, 27 января, она пыталась пересечь границу в пункте пропуска «Новые Яриловичи», сообщается на сайте ведомства.

На сайте Госпогранкомитета данные задержанной гражданки Беларуси не разглашаются.

В первоначальной версии заметки TUT.BY предположил, что речь идет о единственной белоруске из открытой базы Интерпола. Женщина там проходит в качестве подозреваемой в похищении 3-летней девочки. Запрос в ведомство подали власти Дании после заявления отца ребенка.

Женщина связалась с редакцией и опровергла данную информацию. По ее словам, белорусский суд признал ее единственным опекуном ребенка. Почему она до сих пор находится в открытой базе Интерпола, женщина не знает.