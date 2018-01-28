«Все. Это был последний гвоздь в крышку гроба образования»

Байнет — о самой обсуждаемой теме недели — отмене вступительных экзаменов в 5-е классы гимназий.

Нововведение, предусмотренное указом Лукашенко, по сути, является реформой средней школы. С нового учебного года детей в гимназии будут принимать по прописке, а программа в гимназиях будет отличаться от обычной школы только с 9 класса.

Писательница и эксперт в сфере образования Евгения Пастернак задается вопросом: почему нельзя было разрешить профили в школах, не убивая гимназии?

«Сейчас не будет отбора детей в гимназии. У меня нет иллюзий, что при таком подходе удастся сохранить «дух», о котором говорила Сидоренко (замминистра образования – прим »С»). Текущий министр еще сколько-то продержится, за это время никакого духа в гимназиях не останется, — написала Евгения Пастернак в Фейсбуке. — Кто расстроится?

Гимназисты, их родители и преподаватели гимназий. На нас свалилась вторая смена. И двоечники по прописке.

Кто обрадуется?

Родители и преподаватели школьников. Теперь все равны. Теперь можно не готовиться к поступлению! Теперь школы заполучат отличников и в школах сделают классы с углубленным изучением. Теперь не надо ходить в гимназию, теперь профильный класс будет в ближайшей школе!

10 лет назад министерство образования профили убило. Не инопланетяне, не шпионы — наше родное министерство образования.

Дорогие оптимисты! Вы, конечно, молодцы, что радуетесь, что профили возрождают, но вас в этой ситуации ничего не смущает, нет?

Когда гимназии будут возрождать, тоже будете радоваться?

И еще, объясните мне, почему нельзя было разрешить профили в школах, не убивая гимназии? Это две вещи вообще не связаны между собой. Наоборот, у гимназий появилась бы здоровая конкуренция».

Читательница «Салідарнасці» Ольга поделилась личным опытом:

«С 1 по 6-й класс мой ребенок учился в гимназии. Это дало ей отличную базу. Сильные учителя, 5 уроков английского языка в неделю, в классе мотивированные дети, которым интересно учиться. Когда дочь пошла в музыкальную школу, решили сменить гимназию на обычную школу рядом с домом, чтобы везде успевать. Сейчас дочь учится в 9-м классе. По успеваемости она первая в классе. На уроках учителя дают ей отдельные задания, пока весь класс осваивает школьную программу. Очень удивилась, когда услышала от дочери, что многие ее одноклассники плохо читают, спотыкаются на словах. Предположила, что им не так повезло с учителями английского языка. Но нет, оказалось, дети с трудом читают по-русски и по-белорусски».

По мнению мамы школьницы, если в гимназии дети будут попадать по прописке, учеба в этих учебных заведениях потеряет смысл.

«Как учителям обучать детей с разным уровнем знаний и мотивации к учебе? Это непосильная задача», — рассуждает Ольга.

Приведем еще несколько мнений с дискуссионной площадки talks.by.

«Мне довелось и поучиться в гимназии, сдав экзамен после 9-го класса, и потом поработать несколько лет в гимназии, куда детки отбирались после 4-го класса. И, скажу я вам, с такими мотивированными детьми работать — одно удовольствие. Именно средние гимназические классы очень много дают для развития. А после 9-го дети уже целенаправленно готовятся к поступлению в вуз и уделяют внимание только нескольким нужным им предметам, опираясь на ранее полученные знания.

Так что, очень жаль мне и будущих недогимназистов, и, особенно, нынешних учителей гимназий. Об их многолетние наработки учебных материалов только что вытерли ноги в Минобразе».

«Все. Это был последний гвоздь в крышку гроба образования. Начинайте закапывать!»

«Сейчас высокомотивированные на учёбу дети в гимназии будут сидеть и ждать 20 минут, пока «Вовочке» объяснят элементарную вещь. Печально, что наработанный десятилетиями опыт гимназий просто вычеркивают из жизни».

Некоторые форумчане поддерживают отмену экзаменов в 5-е классы гимназий:

«Как папа школьника говорю огромное спасибо за то, что ребенок теперь не будет нервничать из-за поступления, ведь в 4-м классе для него это сильнейший стресс. Программа в гимназии и школе практически не отличается, гораздо больше здесь зависит от методик преподавания того или иного учителя».

Папе школьника предложили отдать ребенка в обычную школу:

«Если для него это сильнейший стресс, то зачем было вообще нацеливаться на гимназию? Шли бы в обычную школу, и всего делов, ни стресса, ни проблем. Теперь главное, чтобы к вашему ребенку в 5-ый класс попало несколько детей из неблагополучных семей. Ежедневный стресс гарантирован, ведь, по-вашему, это намного лучше, чем один раз за жизнь».

Один из участников дискуссии предположил, что принятое решение, которое уравняет школы и гимназии до 9 класса, результат того, что «у какого-то высокого чиновника ребенок не поступил в гимназию, пошла жестокая месть — «ни себе, ни людям».

«Вот этим, кстати, и отличаются цивилизованные страны от развивающихся — в цивилизованной стране ни один чиновник не сможет принять такого судьбоносного решения, у него на это просто нет полномочий. Потому что чиновник нанят народом и служит народу. А в развивающихся странах любой чиновник может принимать любые решения в зависимости от своего настроения и своих хотелок, тем самым показывая, что он здесь хозяин, а народ — его холопы».