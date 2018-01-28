В Могилеве девушка въехала в «Евроопт». Фотофакт

Авария произошла в ночь на 27 января. Никто не пострадал.

Фото vk.com/ilovemogilev

Как сообщил БелаПАН начальник отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский, ДТП произошло около полуночи.

Фото vk.com/ilovemogilev

— Девушка 1990 года рождения не справилась с управлением. Автомобиль наскочил на полусферический ограничитель парковки, снес знак пешеходного перехода и въехал в двери гипермаркета. Никто не пострадал, — рассказал представитель областной ГАИ.

По его словам, водитель согласилась с тем, что нарушила правила дорожного движения, и оплатила штраф на месте.

Фото vk.com/ilovemogilev