Минчанка рассказала, как работала русалкой в Китае

В 14-летнем возрасте белоруска Илона Котляренко услышала о водном шоу в Лас-Вегасе, и подумала, что подобная работа — недосягаемая сказка. А сегодня сама Илона — артистка в этом проекте. То, что для зрителей выглядит как сказка, стало для нее любимой, но очень тяжелой работой.

Илона Котляренко

Мама выбирала спорт, а выбрала судьбу

Илона родилась в 1993 году в Минске. Жила с матерью в Серебрянке. Мать Илоны занималась бизнесом, растила дочь одна.

Она и выбрала спортивную карьеру для совсем еще маленькой дочери.

— У нее была лучшая подруга, которая занималась синхронным плаванием, и мать всегда восхищалась ее грацией и гибкостью. Поэтому моя судьба была решена еще до моего рождения — мать сразу решила, что если у нее родится дочь, то она пойдет на синхронное плавание, — вспоминает Илона.

Так и произошло. 5-летнюю Илону мать отвела на просмотр в СДЮШОР.

— Для меня сначала это была веселая игра. Тренеры разбрасывали по бассейну игрушки, а ребенок должен был плавать и их собирать. Первый год мы так играли. А позже уже стало понятно, что играми в синхронном плавании и не пахнет, что это рутина и отчасти каторга, как и любой другой спорт. Это тяжелая работа. Например, когда два тренера разрывают тебя при растяжке шпагата: ставят два стула, между ними садится девочка на шпагат. Один тренер держит ноги, а другой садится сверху. В детском возрасте тело гибкое, проще всего максимально развивать растяжку. Правда, некоторым девочкам таким образом рвали связки. Но в какой-то степени изнурительная подготовка — это естественный отбор. Кто-то не выдерживал и уходил, другие находили силы идти дальше. Из всех, с кем занималась в детстве, до большого спорта дошла одна я, — рассказывает Илона.

Девушка говорит, что только потом поняла, что детства у нее не было.

— Я во дворе никогда не играла — у меня не хватало ни времени, ни сил. Но я не страдала — все мои друзья тоже занимались синхронным плаванием, и я считала, что все нормально, так и должно быть.

Сначала у Илоны было три-четыре занятия в неделю. Позже их количество увеличивалось, а когда Илона поступила в 8-й класс училища олимпийского резерва, у нее уже было по 2 тренировки ежедневно, 6 дней в неделю.

— Спорт школе не мешал, скорее, наоборот, дисциплинировал. Может, я и проводила время в играх, но не занималась какой-то ерундой, не лежала бездумно на диване перед телевизором или компьютером. Тренировка, школьные занятия, еще одна тренировка, домашнее задание, сон… Спасибо маме, она всегда объясняла, что спорт спортом, но образование надо иметь. Поэтому на учебу никогда не забивала, — говорит Илона. — Конечно, много раз хотелось все бросить. Приходила домой и плакала, говорила маме, что больше так не могу, это очень тяжело.

Но та отвечала: ладно, бросай. Завтра пойдешь с друзьями во дворе играть. Будете как все, сидеть на скамейке, семечки грызть.

Мать всегда подчеркивала: Илона, не будь как все. Выделяйся из толпы, тогда достигнешь успеха».

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Правда, в таком воспитании были и определенные минусы.

— Это сегодня я понимаю, что пока я была на тренировках, другие дети сидели в песочницах, скакали через веревочку… У меня почти не было друзей. А частная жизнь появилась только после 19 лет, когда я бросила спорт, — вспоминает Илона. — Но моя цель было попасть на Олимпиаду-2012 в Лондоне, я шла к ней, и на все остальное мне было плевать. Спорт забирает все. Или ты играешь по этим правилам, или не играешь совсем.

Россия — лучшая в мире в синхронном плавании, говорит Илона, но там тысячи школ. У нас, может, четыре или пять. Многие, увидев, что никогда не попадут на призовые места, заканчивают карьеру в 20 лет.

Фактически то же в итоге и произошло с самой Илоной.

Куда идти после?

Карьера спортсмена коротка. После плавания вариантов немного. Если спортсмена заметили, иностранцы предлагают ему стать тренером. Если нет — придется оставаться на родине.

В Беларуси тренер зарабатывает около 300 долларов, говорит Илона Котляренко, за рубежом — минимум в 5 раз больше:

— Под конец своей спортивной карьеры я начала задумываться: а в чем смысл этой каторги, если после я ничего не буду иметь? Во время выступлений я зарабатывала по белорусским меркам хорошо — получала деньги от Минспорта как член национальной сборной и плюс президентскую стипендию как талантливый спортсмен. Выходило более 500 долларов, но меньше 1000. Посмотрела мир: соревнования в Италии, Испании, Греции.

Но это было временно. По окончания карьеры Илону, как и других, скорее всего, ожидали бы вакансии тренера в минских бассейнах, тренажерных залах или фитнес-центрах.

Котляренко видела это и, говорит, не хотела такой судьбы. После училища олимпийского резерва она поступила в БГЭУ заочно. Дело в том, что участник олимпийской сборной может пойти абсолютно в любой университет без конкурса, но на платное.

Илона выбрала международные экономические отношения. Получила диплом. Правда, смеется, нужды в экономических знаниях у нее пока не возникало.

«У меня была немного драма»

Илона Котляренко завершила спортивную карьеру в 2012 году как раз перед Олимпиадой. Ее мечта поехать в Лондон так и не осуществилась.

— У меня была драма. На тот момент ситуация с синхронным плаванием в Беларуси была не весьма хорошей. Все разваливалось. И моя тренер в 2011 году получила хорошее предложение из Азии, бросила все здесь и переехала с семьей в Сингапур. Для меня был шок, — вспоминает Илона. — Олимпийскую сборную возглавила новая преподавательница. А я должна была ехать в Лондон-2012 в составе дуэта. Новая тренерша взяла другую девушку в тот дуэт, а меня сделала запасной — то есть, на Олимпиаду меня бы не взяли. И я просто не видела смысла тренироваться дальше.

Но Илоне Котляренко как раз поступило предложение от скаута, который подбирал артистов для водных шоу. И она решила уйти из спорта. Девушке было 19 лет.

— Я была на пике, и сегодня жалею, понимая, что могла раскрыть потенциал и на лондонской Олимпиаде, и съездить в Рио… — признается Илона. — Но время назад не воротишь. Это была судьба.

Котляренко приняла предложение скаута — и стала артисткой на круизном лайнере.

Девушкам-синхронисткам нередко предлагают поехать в Турцию или Китай поработать русалкой — просто плавать в костюме в большом находящемся в отеле аквариуме.

— Китайцы очень любят нанимать именно славянских девушек-блондинок, чтобы плавали с распущенными длинными волосами. Для них это как фетиш, — говорит Котляренко.

Она и сама работала «русалкой» в Китае — в течение 3 месяцев подменяла знакомую.

Илона тренируется в аквариуме китайского отеля

— Немного поплаваешь утром, немного вечером. Деньги хорошие, весь день свободен. После ежедневных 8-часовых тренировок — это очень легкая работа, — шутит Илона.

Пока работала, ездила в Минск на сессии в университете. Но, говорит, тогда уже главной мечтой для нее стала Америка как страна больших возможностей.

Дисциплина и харассмент

Илона поехала в Майами, откуда должен был отплывать лайнер. Там прошло полтора месяца тренировок — артисты готовились к шоу. В труппе было 4 синхронистки, 10 прыгунов в воду и 8 акробатов, люди со всех концов света.

Впоследствии девять месяцев Илона прожила на гигантском лайнере. Там была сцена для мюзиклов, ледовый каток и водный театр, где и выступала белоруска.

— Мы плавали по Карибам, Багамам, вдоль Мексики, Ямайки… Деньги очень хорошие. Точную сумму озвучить не могу, к сожалению, — говорит Котляренко.

С коллективом отношения были хорошие. Но трудовая дисциплина была суровой.

— У нас — русских, белорусов — все-таки менталитет таков, что мы как бы стремимся обойти правила. А американец делает все точно. Ему сказали, что в 8 часов нужно быть на репетиции — он будет. Все правила выполняются безупречно, — объясняет Илона.

По ее словам, самое тяжелое на лайнере, что кто-то всегда рядом. Каюта маленькая, ниже ватерлинии — даже иллюминатора нет. Живешь вдвоем с напарницей по шоу.

— Кроме того, ты не только артист, а еще и спасатель. Раз в неделю мы три часа тренировались, что делать в случае какой-то чрезвычайной ситуации. За каждым закрепляли список пассажиров, которых нужно будет вывести к спасательным шлюпкам, если что-то случится, — рассказывает Илона. — В связи с этим нельзя было употреблять алкоголь. Допускалось 0,2 или 0,3 промилле. А по лайнеру ходит охрана с алкотестером. Если секьюрити видят, что артист выпивает, то могут попросить подышать. Если показатель больше допустимого — увольнение. Высадят в ближайшем порту, оплатят билет на самолет — и все.

Также строго с тем самым харассментом. Кого-то не так коснулся или на тебя больше двух раз пожаловались, мол, якобы домогался, — увольнение.

Еще нельзя заходить к гостю в каюту — за это автоматическое увольнение.

Сегодня я наблюдаю голливудскую истерию с харассментом и скажу так: я сама никогда не сталкивалась. Не могу говорить за других. Но голливудские истории выглядят так, как будто на этой теме уже просто пиарятся».

«Мечта», которая сбылась

После лайнера Илону пригласили в водный парк в Сан-Антонио, в Техас, тоже в водное шоу. Она поехала.

— Там вместе с нами выступали белуги и дельфины. В воде мы выступали одновременно, но тренеры у них были свои, — рассказывает Илона. — Вообще, американцы любят ставить шоу, где многое происходит одновременно. В воде — синхронистки и дельфины, в воздухе — крупные попугаи и акробаты.

Илона отработала в Техасе год. Ей понравилось, правда, говорит, на лайнере оказалось выгоднее: если работаешь в океане, то не платишь налоги.

Затем Илона попала в команду шоу «Ле Рэв» в Лас-Вегасе. Название переводится как «мечта».

— Впервые я услышала о нем, когда мне было 14 лет — наша тренер принесла рекламные открытки шоу, где были ноги в красных туфлях. Для меня было невероятно, что где-то в мире есть шоу, в котором синхронистки выступают как актрисы. Для меня это было сказкой, настоящей мечтой, — вспоминает девушка.

Теперь белоруска Илона — сама часть этой сказки.

— Кастинг продолжался несколько часов. Смотрели на меня в воде, оценивали силу, хореографию. Я очень волновалась, что не пройду, но чудо произошло — мне позвонили.

40 миллионов долларов и 300 человек

«Ле Рэв» — большое и дорогое шоу, такое представление стоит около 40 миллионов долларов, учитывая новое здание театра, которое построили непосредственно перед запуском шоу. Представление идет полтора часа два раза в день, 5 дней в неделю.

В шоу 25 номеров, из них в десяти номерах участвуют синхронистки. Здесь 95 актеров, 150 человек: команда сцены, водолазы, плюс костюмеры… В общей сложности более 300 человек. Во время выступления в бассейне работают 20 водолазов, они следят за безопасностью артисток. Есть номер, который продолжается под водой 4 минуты. Человек не может столько не дышать — и водолазы подносят артисткам трубки с кислородом.

— Тренировки тяжелые. Первое время я приходила и ложилась в ванну со льдом, болело все. Сейчас немного полегче, — говорит Илона.

И опять же: в труппе строгая дисциплина.

— Разумеется, ошибиться может каждый. Обычно в Америке работник получает до трех предупреждений. Если не делает выводы, то после третьего увольняют. А у нас там главное — безопасность. После номера мы выплываем со сцены через подводные туннели — водолаз подает кислород, ты вдыхаешь и плывешь. И нужно делать все четко и по правилам, чтобы не создать опасность для остальных артистов, — рассказывает Илона. — И конечно, артисткам нужно следить за собой и поддерживать форму. Есть синхронистки, которым и по 40 лет. Если они в форме, то, конечно, проще работать с опытными артистками, чем искать новых.

Бывают и неожиданные истории. На наше шоу приходила Бритни Спирс со своей командой. Им очень понравилось — и она подарила нам билеты на свой концерт.

Свою зарплату на этом шоу Котляренко не может озвучить. Но, говорит, что зарплата выше средней по США.

Не с кем поговорить

— Лас-Вегас живет 24 часа. Все работает круглосуточно. Жить здесь нормально — мы живем в пригороде, это обычная Америка.

В центре я стараюсь не проводить много времени — устала от бесконечного шума и света. Развлечения здесь на любой вкус и кошелек.

Интересно, что казино в городе абсолютно везде, даже в продовольственных магазинах бывают помещения с автоматами. Подсаживают на игру не только туристов, но и местных. Я стараюсь не увлекаться, но играла пару раз. Самый большой мой выигрыш — 200 долларов. Самый большой проигрыш — 400. Но я видела, как люди выигрывают по несколько десятков тысяч, это невероятно, — рассказывает Илона.

По ее словам, сложнее всего было адаптироваться к американскому менталитету.

— Даже друзьям нельзя рассказывать о проблемах — так не принято, их нужно решать с психологом. Тяжелый день? Нет настроения? Неважно, улыбайся и работай. На глубокие темы также редко кто разговаривает — лучше обсудят погоду. Здесь у меня нет друзей из Беларуси или России, поэтому, чтобы поговорить по душам, звоню маме, — признается девушка.

Цель — Голливуд

— Я патриотка Беларуси. Настолько чистой и открытой страны нет нигде. Америка более скрытная, здесь надо играть по местным правилам.

Но в Беларуси уровень жизни, к сожалению, очень отстает, — признает Илона. — США — это абсолютно другой уровень. Здесь очень развита кредитная система и можно со средним доходом нормально жить, иметь хороший дом, хорошую новую машину. В Беларуси же не так. Если нет денег, то живешь с родителями до 40 лет и ездишь на метро. А в Америке даже если видишь «ламборгини» на улице, то еще не факт, что едет миллионер — может, кто-то взял на 20 лет ее в кредит.

Сейчас у Илоны Котляренко американская виза для людей с выдающимися способностями, ждет грин-карту. Но говорит: не факт, что останется в США.

— Жить в Америке мне очень нравится. Бойфренда пока нет — было несколько, но сейчас я ищу более серьезных отношений. Ищу будущего мужа, но, к сожалению, у меня очень высокие стандарты. Мне нужен умный человек, образованный, с хорошим доходом — хорошая работа, свой дом, хорошая машина… Но главное, очень хорошая работа, так как, опять же дом, и машину может приобрести в кредит каждый, — поясняет она. — Конечно, хочу мужа белоруса — менталитет, все такое… Но американцы более уважительны к женщинам. Белорусы, русские — они разбалованы, ведь наши девушки очень красивые. В Америке красивых девушек мало, здесь ходят как попало, в кроссовках, не смотрят за собой.

Но возвращения в Беларусь Котляренко не исключает. В будущем, говорит Илона, она бы очень хотела попробовать поставить подобное водное шоу на родине. А самая главная ее мечта — стать голливудской актрисой. «Посмотрим, получится ли», — говорит она.