Познер объяснил, почему МОК не заинтересован в отказе России участвовать в Олимпийских играх

Владимир Познер высказался о том, почему не допускают российских спортсменов, не замеченных в употреблении допинга, к зимней Олимпиаде в Корее.

Известный телеведущий ответил на вопрос подписчика в Инстаграме о том, «не похоже ли это на то, что МОК или кто-то еще пытается «загнать Россию в угол» всеми этими урезаниями спортсменов, запретом флагов стран, которые не участвуют в соревнованиях и т.д.».

Владимир Познер заявил, что он абсолютно уверен, что МОК не заинтересован в отказе России участвовать в ОИ.

— Без России Олимпийские игры теряют очень много в смысле привлекательности, зрительского интереса, а это не соответствует интересам МОК.

Конечно, есть конкретные люди, которые хотят унизить Россию. Беда, однако, заключается в том, что мы сами сильно подставились. Вспомните, как все это начиналось, как наше спортивное руководство отрицало факт употребления допинга многими нашими спортсменами, попросту врали, а потом, по мере того как тайное становилось явным, вынуждены были, скрепя сердце, признавать очень неприглядные факты. Нам просто перестали верить, за это платят спортсмены, которые ни в чем не повинны, спортсмены, которые, возможно, никогда не смогут принять участи в ОИ, потому что поезд ушел, через 4 года они уже будут не в той форме. А вот спортивное руководство, которое, конечно же, знало о злоупотреблениях, но отрицало их существование, никак не пострадало, никак не наказано. И они нанесли нам гораздо больший ущерб, чем МОК и все наши недоброжелатели.